Este 8 de agosto celebramos el Día Internacional del Gato, con el fin de reflexionar sobre su bienestar en una fecha establecida en el año 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW, por sus siglas en inglés). El objetivo en sí es crear conciencia global sobre la protección, cuidado, adopción y esterilización de estos fascinantes animales de compañía.

La elección de esta fecha en el calendario no es una casualidad, pues agosto coincide con la época de mayor fertilidad de los felinos en el hemisferio norte, por ello fundaciones y refugios aprovechan la ocasión para educar a la población sobre la responsabilidad de una adopción responsable de los michis que buscan una segunda oportunidad.

🔁🐱 Celebra el Día Internacional del Gato

En #AdoptaCDMX 170 felinos esperan encontrar un hogar donde reciban los cuidados y el cariño que merecen.

🏡 La adopción responsable cambia vidas. 🐾

Visita: https://t.co/43fNAqQA8H#DíaInternacionalDelGato #TuroríaResponsable pic.twitter.com/w9TIKAwmWY — PAOT (@PAOTmx) August 8, 2026

¿Por qué los gatos tienen tres días al año?

Según la página de efemérides "Día Internacional de...", además de este sábado, los michis presumen tener otras dos conmemoraciones populares, el 20 de febrero donde se recuerda a "Socks", el famoso gatito adoptado por la familia Clinton que robó miradas durante su estancia en la Casa Blanca y el 29 de octubre, un día dedicado a promover la adopción de los felinos rescatados, iniciativa que busca reducir de forma activa la cifra de animales sin hogar.

Consejos esenciales para el cuidado de tu felino

Para garantizar una vida larga, sana y feliz para tu michi, requieres compromiso diario, y entre las recomendaciones fundamentales para su cuidado se sugiere:



Alimentación adecuada con croquetas y alimento húmedo de calidad, acorde a su edad y peso

Hidratación constante con fuentes automáticas para motivarlos a tomar agua ya que beben poca

Visitas al veterinario rutinarias para mantener su esquema de vacunación y desparasitación

Entorno con rascadores, juguetes y espacios elevados para escalar, jugar y afilar sus garras

¿Por qué es importante esterilizar a los gatos?

Un punto central de esta celebración es recordar que la esterilización salva vidas gracias al procedimiento médico que, no solo previene la sobrepoblación en las calles y evita futuros abandonos, también reduce el riesgo de tumores o infecciones graves, además de que un michi esterilizado suele tener un comportamiento más tranquilo y hogareño.

¿Dónde adoptar un gato en la CDMX?

Si tienes el espacio, tiempo y amor para sumar a un nuevo integrante a tu familia, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la CDMX (PAOT) cuenta con una excelente plataforma en la que puedes conocer a decenas de gatitos rescatados ya rehabilitados, esterilizados, vacunados y listos para llenar tu casa con ronroneos.

Solo debes llenar tus datos en el formulario, iniciar sesión y escoger al compañero que más se adapte a ti en el siguiente enlace:

