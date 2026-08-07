Garfield no esta solo: la ciencia revela por qué los gatos naranjas tienen tanta fama de hacer “desastres”

Los gatos naranjas se han convertido en protagonistas de memes, historias virales y hasta personajes famosos como Garfield, debido a su supuesta personalidad inquieta y su fama de protagonizar "desastres" en casa.

Sin embargo, detrás de esta percepción hay una mezcla de genética, comportamiento felino y cultura popular. Conoce por qué estos gatos son tan populares entre los amantes de los gatos.

¿Qué tienen de especial los gatos naranjas?

Los genetistas sabían que el color de los gatos naranja se heredaba de una manera especial. En el siglo XX se había observado que el rasgo estaba ligado al cromosoma X, lo que explicaba por qué casi todos los gatos completamente naranjas son machos y porque las hembras presentaban manchas como carey o calicó.

En junio de 2025, dos grupos de investigación que trabajaron de manera independiente, publicaron en la revista Current Biology estudios que llegaron a la misma conclusión: ambos identificaron a gen ARHGAP36 como protagonista del color naranja en gatos domésticos.

De acuerdo con la UNAM, el estudio liderado por el genetista Chirstopher Kaelin, del Laboratorio de Genética de la Universidad de Stanford, analizó el ADN con muchos gatos con varios colores de pelaje.

Tras los análisis encontraron un fragmento de ADN que se perdió durante la evolución, en una reguladora cercana al gen ARHGAP36.

En los gatos naranjas, esa pequeña deleción funciona precisamente como un interruptor defectuoso, haciendo que ARHGAP36 se active melanocitos, es decir, las células responsables de fabricar los pigmentos que dan color al pelo.

Los estudios coinciden que como el ARHGAP36 se encuentra en el cromosoma X, basta con que el macho tenga XY, herede una copia de la variante para que todo su pelaje sea naranja.

Las hembras XX, en cambio, necesitan de dos copias para ser completamente naranja, si solo tienen uno durante su desarrollo embrionario, cada célula se apaga.

¿Por qué los naranjosos son tan "desastrosos"?

"A diferencia de otros genes relacionados exclusivamente con el color del pelaje, ARHGAP36 también participa en procesos biológicos que ocurren en otros tejidos del organismo, incluido el sistema nervioso durante determinadas etapas del desarrollo", explicó en la revista UNAM Global Revista.

Sin embargo, esto no quiere decir que el gen los vuelva más inquietos, juguetones o impulsivos. Por lo que se queda abierta el territorio para saber por qué su personalidad destaca entre los demás gatos.