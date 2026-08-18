¡Cebolla alcanza los 60 pesos el kilo! La razón por la que se disparó su precio en México; regiones más caras

En los últimos días, comprar cebolla se ha convertido en todo un reto para el bolsillo de los consumidores, alcanzando los $60 pesos el kilo en distintas regiones en México, situación que ha preocupado a millones de familias.

El repentino aumento del precio de la cebolla tomó por sorpresa a familias y comerciantes del país, quienes han visto cómo el costo de este alimento se duplicó en cuestión de semanas, pero ¿a cuánto está el kilo?

¿A cuánto está el kilo de la cebolla en México?

¡A preparar la cartera! El precio de la cebolla se ubica entre los $28 hasta los $60 pesos el kilo en distintas regiones en México , según datos del "Quien es Quien de los Precios" de Profeco y el Sistema Nacional de Información de Mercados (SNIIM).

Recuerda que el costo de este alimento podría variar dependiendo del establecimiento y la zona a la que adquieras el producto.

Estados con las regiones más caras del kilo de cebolla en México

Una de las zonas con el precio más alto del kilo de cebolla es Guerrero, región en la que el costo alcanza los $60 pesos; hace una semana, el alimento se encontraba en tan solo $35 pesos el kilo, lo que preocupa a las y los ciudadanos.

Por otro lado, verduleros de Guerrero aseguran que la semana pasada el bulto de cebolla oscilaba entre los $450 pesos para su venta; sin embargo, hoy alcanza los mil pesos.

🎥 Lo que hasta hace unas semanas era un insumo básico en la canasta básica mexicana, hoy se ha convertido prácticamente en un artículo de lujo en las mesas de las familias acapulqueñas. 😢 🧅https://t.co/nclekhIsSP pic.twitter.com/jrw6kXjRuj — TV Azteca Guerrero (@Azteca_Gro) August 17, 2026

¿Por qué subió el precio de la cebolla en México?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explicó que el aumento en el costo de la cebolla en México se debe principalmente a distintos factores como:



Cambios brucos de temperatura.

Estrés hídrico.

Falta o exceso de riego.

Otra de las razones más comunes, según la Profeco, es debido a que el cultivo pasó por periodos prolongados de frio seguidos de calor.

¿Cómo afectará la cebolla a la inflación de la canasta básica?

El incremento en el precio de la cebolla impacta de manera directa y en cadena a la economía familiar en México, así como al cálculo de la inflación general por tres razones clave.

