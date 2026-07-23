¿Un nuevo golpe para el bolsillo? Alimentos y productos que subieron de precio para la primera quincena de julio 2026

¿Ir al supermercado vuelve a costar más? La primera quincena de julio 2026 registró nuevos ajustes en el precio del algunos alimentos, productos y servicios en México, afectando el bolsillo de millones de mexicanos; te compartimos lo qué más subió de precio en las últimas dos semanas del mes.

¿Cuáles son los productos y alimentos que subieron de precio en la primera quincena de julio?

En un reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se revelaron los diferentes productos y alimentos que registraron un aumento importante en su precio para la primera quincena de julio 2026, pero ¿cuáles son?



Servicios de transporte aéreo

Servicios turísticos en paquete

Naranja

Computadoras

Papas y otros tubérculos

Pollo

Colectivo

Restaurantes y similares

Loncherías, fondas, torterías y taquerías

En las últimas semanas de junio, se reportó que el precio de la papa y el aguacate registraron incrementos alarmantes, llegando a costar hasta $40.00 y $80.00 pesos el kilo, respectivamente, mientras que el apartado de verduras, pasó de costar $158.00 pesos en enero a $234.00 pesos.

¿Cómo está la inflación en México 2026?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que la inflación en México se ubicó en 3.10% en la primera quincena de julio 2026, ubicándose por debajo de los 3.37% registrados en el mes de junio.

Por otro lado, la inflación subyacente, considerada para medir el precio de los productos y alimentos del país, se ubicó en 3.95% para las primeras dos semanas del séptimo mes del año.

En la primera quincena de julio 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 145.091 y representó un aumento de 0.07% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.10%.



Por componente, la inflación anual… pic.twitter.com/7eSE62mrzf — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 23, 2026

¿Cómo impacta la inflación a los mexicanos?

El aumento de la inflación en México puede ser provocado por las fluctuaciones de la demanda de bienes y servicios, así como por los cambios en los costos y suministros disponibles como materias primas, energía, salarios y otros. También se debe al crecimiento de la oferta monetaria.

Este aumento puede tener varias afectaciones importantes en la economía de los mexicanos, ya que puede provocar:

