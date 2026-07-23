¿Un nuevo golpe para el bolsillo? Alimentos y productos que subieron de precio para la primera quincena de julio 2026
Entre los productos que más subieron de precio en la primera quincena de julio 2026 están naranja, pollo, restaurantes y los servicios de transporte aéreo.
¿Ir al supermercado vuelve a costar más? La primera quincena de julio 2026 registró nuevos ajustes en el precio del algunos alimentos, productos y servicios en México, afectando el bolsillo de millones de mexicanos; te compartimos lo qué más subió de precio en las últimas dos semanas del mes.
¿Cuáles son los productos y alimentos que subieron de precio en la primera quincena de julio?
En un reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se revelaron los diferentes productos y alimentos que registraron un aumento importante en su precio para la primera quincena de julio 2026, pero ¿cuáles son?
- Servicios de transporte aéreo
- Servicios turísticos en paquete
- Naranja
- Computadoras
- Papas y otros tubérculos
- Pollo
- Colectivo
- Restaurantes y similares
- Loncherías, fondas, torterías y taquerías
En las últimas semanas de junio, se reportó que el precio de la papa y el aguacate registraron incrementos alarmantes, llegando a costar hasta $40.00 y $80.00 pesos el kilo, respectivamente, mientras que el apartado de verduras, pasó de costar $158.00 pesos en enero a $234.00 pesos.
¿Cómo está la inflación en México 2026?
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que la inflación en México se ubicó en 3.10% en la primera quincena de julio 2026, ubicándose por debajo de los 3.37% registrados en el mes de junio.
Por otro lado, la inflación subyacente, considerada para medir el precio de los productos y alimentos del país, se ubicó en 3.95% para las primeras dos semanas del séptimo mes del año.
En la primera quincena de julio 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 145.091 y representó un aumento de 0.07% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.10%.— INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 23, 2026
Por componente, la inflación anual… pic.twitter.com/7eSE62mrzf
¿Cómo impacta la inflación a los mexicanos?
El aumento de la inflación en México puede ser provocado por las fluctuaciones de la demanda de bienes y servicios, así como por los cambios en los costos y suministros disponibles como materias primas, energía, salarios y otros. También se debe al crecimiento de la oferta monetaria.
Este aumento puede tener varias afectaciones importantes en la economía de los mexicanos, ya que puede provocar:
- Aumento del costo de bienes y servicios; alimentos, transporte, electricidad o gas.
- Reducción del poder adquisitivo
- Endeudamiento y menor capacidad de ahorro
- Impacto en negocios
- Efectos macroeconómicos