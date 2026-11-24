Regreso de Jensen Huang a Nvidia alborota los mercados. El dólar estadounidense registró cambios importantes para los últimos días de noviembre 2026, mientras continúa arriba de los $19 pesos; te compartimos el tipo de cambio para este martes.

La moneda podría variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar dinero.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 24 de noviembre?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $17.20 pesos la compra y se vende en $19.69 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este martes 24 de noviembre 2026.

La moneda estadounidense se da un respiro después de tocar su nivel más alto en casi dos años después de que Jensen Huang regresara como presidente de Nvidia, reavivando el repunto de la IA.

Precio del dólar HOY 24 de noviembre: Sube el tipo de cambio en México Precio del dólar estadounidense arriba de los $19 pesos en México (BANCO AZTECA)

Precio del dólar en Tijuana hoy 24 de noviembre 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $18.00 pesos la compra y en $18.30 pesos la venta.

Precio del dólar canadiense en México para noviembre 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $11.45 pesos la compra y se vende a $14.24 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante este 24 de noviembre 2026.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

Precio del dólar HOY 24 de noviembre: Sube el tipo de cambio en México Dólar canadiense continúa arriba de los $14 pesos en México (BANCO AZTECA)

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 24 de noviembre 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este lunes 23 de noviembre 2026 en 60 mil 410 pesos por unidad, registrando una importante baja de 1.28% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 160 mil 986 pesos por unidad.

La criptomoneda comienza el día con pérdidas tras un comienzo de semana con ganancias importantes para la última semana de noviembre.

Precio del dólar HOY 24 de noviembre: Sube el tipo de cambio en México Bitcoin amanece con pérdidas este martes (GOOGLE)

¿Cuál es el precio del petróleo en México este lunes?

El precio del petróleo registró una caída este martes, alcanzando mínimos de tres meses ante las señales de un aumento en la oferta de crudo, pero se estabilizaron debido a la persistencia de los riesgos para el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz.