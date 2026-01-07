¡Dólar en México no para de subir! Tipo de cambio en México hoy 7 de enero 2026

¡Sigue subiendo! El precio del dólar estadounidense comienza la jornada de este 7 de enero 2026, registrando un aumento importante por tercer día consecutivo.

Fuerza Informativa Azteca te comparte el tipo de cambio en México para este miércoles.

¿A cuánto está el dólar en México HOY?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.45 pesos la compra y se vende en $19.05 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura del primer martes del año.

La moneda estadounidense volvió a subir debido a que los inversionistas están atentos a los próximos datos económicos de Estados Unidos después de ignorar la intervención estadounidense en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.

Precio del dólar sube por tercer día consecutivo|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 7 de enero 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $17.75 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para enero 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.90 pesos la compra y se vende a $13.69 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el penúltimo miércoles del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 7 de enero 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este miércoles 7 de enero 2026 en 91 mil 871 pesos por unidad, registrando una baja a 1.96% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 652 mil 165 pesos por unidad.

Valor del Bitcoin baja para este miércoles|GOOGLE

Precio del petróleo hoy 7 de enero 2026

El precio del petróleo registró una caída importante después de que Donald Trump confirmara que Estados Unidos había llegado a un acuerdo para importar crudo venezolano por valor de hasta 2 mil millones de dólares, una medida que se espera aumente los suministros al mayor consumidor de petróleo del mundo.

