¡El dólar se mantiene por debajo de los 19 pesos! Tipo de cambio en México este miércoles

El precio del dólar es uno de los principales indicadores financieros que siguen los mercados este miércoles, debido a su impacto en las operaciones comerciales y financieras.

Después de que durante la jornada del martes el dólar diera un respiro y se alejara de la barrera de los 19 pesos, este miércoles la moneda estadounidense continúa por debajo de ese nivel en las cotizaciones de referencia para México.

¿En cuánto está el dólar en México octubre 2026?

Este miércoles 7 de octubre de 2026, el precio del dólar estadounidense registra diferentes cotizaciones dependiendo del mercado y de las instituciones financieras.

En Banco Azteca, el precio del dólar se ubica en:



Compra: $16.05 pesos

Venta: $18.54 pesos

Esto significa que para las personas que buscan vender dólares al banco, la cotización es de 16.05 pesos por dólar, mientras que quienes necesitan comprar la moneda estadounidense deberán considerar un precio de 18.54 pesos por unidad.

Precio del dólar en Tijuana HOY 7 de octubre

En Tijuana, el precio del dólar puede presentar una cotización distinta a la registrada en instituciones bancarias de otras partes del país debido a la cercanía con Estados Unidos y a las operaciones de las casas de cambio de la zona.

Este miércoles el precio del dólar en Tijuana es:



Compra: $16.80 pesos

Venta: $17.10 pesos

Precio del dólar canadiense este 7 de octubre

El dólar canadiense también registra una cotización diferente frente al peso mexicano.

De acuerdo con el precio proporcionado para Banco Azteca, este miércoles 7 de octubre de 2026 se encuentra en:



Compra: $10.80 pesos

Venta: $13.64 pesos

Al igual que ocurre con el dólar estadounidense, el precio puede cambiar dependiendo del momento en que se consulte y de las condiciones de operación de la institución.

¿Cuánto cuesta el Bitcoin hoy 7 de octubre?

El mercado de las criptomonedas también registra movimientos este miércoles. El Bitcoin se ubica en 82 mil 964.61 dólares por unidad, registrando una baja de 3.01%.

La principal criptomoneda continúa mostrando movimientos importantes en los mercados internacionales, por lo que su precio puede cambiar constantemente durante la jornada.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy?

De acuerdo con información de Reuters, los precios del petróleo avanzan ante preocupaciones relacionadas con el suministro internacional y factores climáticos y geopolíticos que pueden afectar al mercado energético.

Durante la jornada, el Brent llegó a cotizar alrededor de los 101 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se ubicó alrededor de los 90 dólares por barril.

