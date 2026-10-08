¿Cuánto cuesta el dólar hoy? Así está el tipo de cambio en México este jueves 8 de octubre

El precio del dólar vuelve a ser uno de los principales indicadores para los mercados y consumidores en México. Este jueves 8 de octubre de 2026, el tipo de cambio registra distintos valores dependiendo de la institución financiera y la zona del país.

A continuación, te presentamos el precio del dólar, dólar canadiense, Bitcoin y la mezcla mexicana de petróleo.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 8 de octubre de 2026?

Este jueves 8 de octubre, el dólar estadounidense se cotiza en 16.00 pesos a la compra y 18.49 pesos a la venta en Banco Azteca.

Precio del dólar en Banco Azteca hoy:



Compra: $16.00 pesos

Venta: $18.49 pesos

El precio puede presentar variaciones durante el día y entre las distintas instituciones bancarias.

Precio del dólar canadiense en México este 8 de octubre 202

El dólar canadiense también registra diferentes valores frente al peso mexicano. Este jueves 8 de octubre se encuentra en:



Compra: $10.75 pesos

Venta: $13.59 pesos

Precio del dólar en Tijuana hoy 8 de octubre de 2026

En Tijuana, el tipo de cambio reportado este jueves presenta los siguientes valores:



Compra: $16.80 pesos

Venta: $17.10 pesos

La cotización puede variar dependiendo de la casa de cambio y la zona fronteriza.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 8 de octubre de 2026?

El Bitcoin registra una cotización de 81 mil 944.26 pesos por unidad este jueves 8 de octubre de 2026. La criptomoneda presenta una baja de 1.60 por ciento respecto a su cotización previa.

¿A cuánto está el petróleo de México hoy?

La mezcla mexicana de exportación cerró este miércoles 7 de octubre en 90.88 dólares por barril, de acuerdo con el último dato disponible. La cotización registró una baja de 0.38 dólares frente al cierre previo de 91.26 dólares.

Para este jueves 8 de octubre, los mercados petroleros mantienen una elevada volatilidad. El Brent cerró el miércoles en 100.20 dólares por barril, mientras que el WTI terminó en 88.28 dólares.