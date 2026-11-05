El impacto de las elecciones en Estados Unidos sigue impactando las finanzas en todo el mundo. Este jueves 5 de noviembre de 2026, el precio del dólar estadounidense reflejan lo que sucedió el pasado 3 de noviembre en el país norte americano.

Así amanece el tipo de cambio hoy en México.

¿El dólar está cayendo o subiendo?

El precio del dólar ha estado debilitado principalmente por el efecto de las votaciones “midterms”.

Los analistas dicen que la perspectiva de una inflación más baja y menores tasas de interés redujeron la cotización del dólar.

A esto se le suma el nerviosismo en los mercados por las inversiones en el sector de inteligencia artificial.

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🗳️ Por un lado, en el Congreso, los republicanos perdieron ambas cámaras, lo que hace que tengan mucho menos poder para tomar decisiones.



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La libra esterlina gana terreno frente al dólar

La baja del dólar abrió espacio para que otras monedas internacionales tomaran fuerza en la semana.

Una de las divisas más beneficiadas por este debilitamiento es la libra esterlina, que registró ganancias importantes en las operaciones de cambio impulsada por el escenario político y económico en Estados Unidos.

¿A cuánto está el dólar hoy 5 de noviembre?

En las ventanillas de México, las monedas extranjeras tienen los siguientes precios para la compra y venta en la mañana de este jueves:

Tijuana: La compra del dólar se ubica en $17.75 pesos y la venta en $18.10 pesos.

La compra del dólar se ubica en $17.75 pesos y la venta en $18.10 pesos. Dólar estadounidense en Banco Azteca : Se compra en $16.85 pesos y se vende en $18.94 pesos.

Se compra en $16.85 pesos y se vende en $18.94 pesos. Dólar canadiense en Banco Azteca: Se compra en $12.15 pesos y se vende en $14.14 pesos.

Precio del bitcoin en Estados Unidos hoy

En las criptomonedas, el activo mostró una ligera baja durante las primeras horas de este jueves.

En Estados Unidos, el precio del bitcoin está en 79 mil 586.93 dólares, lo que significa una disminución del 1.05% o 840.83 dólares según el cierre anterior.

¿Habrá marcha atrás en la política migratorias tras elecciones intermedias de Estados Unidos? 🇺🇸🗳️



John Russell, socio de DGA Group, señala que incluso algunos votantes de Donald Trump (@realDonaldTrump) contribuyeron a la derrota republicana ⚠️#EsNoticia con Lucy Bravo… pic.twitter.com/NHq8DRdJFO — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 5, 2026

¿Cuánto cuesta el bitcoin en pesos mexicanos?

En la República Mexicana, la criptomoneda también mostró un movimiento a la baja. El valor del bitcoin en pesos mexicanos está en un millón 479 mil 190.99 pesos, marcando una baja del 1.18%, equivalente a 17 mil 698.35 pesos en el día.