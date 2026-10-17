¿La inteligencia artificial dejará a EU sin electricidad? Los centros de datos aumentan la presión energética

El auge de la inteligencia artificial no solo plantea interrogantes sobre el futuro de la tecnología, sino también sobre su impacto ambiental y el suministro eléctrico. ¿Podría la IA dejar sin electricidad a EU?

¿Cuánta electricidad consume el uso de la IA?

Casi el 90% de los estadounidenses afirma sentir más preocupación que entusiasmo por el crecimiento de los centros de datos de inteligencia artificial (IA).

Aunque el impacto ambiental de estas instalaciones depende de factores como su ubicación, la tecnología de refrigeración y las fuentes de electricidad que utilizan, las estimaciones disponibles muestran que su demanda energética está creciendo a medida que se expande el uso de la IA.

En 2025, los centros de datos de inteligencia artificial consumieron alrededor del 0.5% de la electricidad mundial, según un análisis de Our World in Data, que proyecta que la proporción llegará al 1.5% para 2030.

La presión en Estados Unidos, donde se concentra casi la mitad del consumo eléctrico mundial de los centros de datos. De acuerdo con un análisis del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, estas instalaciones podrían representar hasta el 12% del consumo eléctrico estadounidense para 2028.

La electricidad no es el único recurso que requieren estas instalaciones. Los centros de datos también utilizan agua para enfriar sus equipos y, de manera indirecta, para producir la energía que necesitan.

El volumen depende de la tecnología de refrigeración, la fuente de electricidad y las condiciones hídricas de cada región. Por ello puede variar los datos considerablemente.

¿Cómo afecta el consumo eléctrico de la IA al medio ambiente?

Entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial requiere de una gran capacidad informática y, por lo tanto, cantidades importantes de electricidad.

Aunque la eficiencia energética de esta tecnología mejora rápidamente, el aumento de usuarios y la expansión de aplicaciones de alto consumo mantienen la presión sobre la demanda.

No todas las herramientas de la IA consumen la misma cantidad de energía. Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), las consultas sencillas de texto suelen requerir menos electricidad que una televisión durante el mismo periodo.

En cambio, las aplicaciones más exigentes, como la generación de un video, pueden consumir miles de veces más de electricidad.