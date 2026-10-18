Banco Azteca respalda Mundo Mezcal 2026, el gran escaparate del destilado mexicano

Este fin de semana mas de 400 marcas de mezcal se dieron cita en “Mundo Mezcal 2026", el evento de este destilado en el mundo, con le objetivo de impulsar el trabajo de los maestros mezcaleros mexicanos con tres pilares: celebrar, conectar y estudiar todo lo relacionado con el mezcal.

Banco Azteca apoya el evento y reafirma su compromiso y cercanía con las familias mexicanas, al impulsar el desarrollo económico, el turismo y la riqueza cultural del país.

En 2025 el evento congregó a cerca de 8 mil personas y logró un récord mundial con 457 etiquetas. Hoy, 12 estados cuentan con denominación de origen para el mezcal, y en conjunto generan cerca de 250 mil empleos directos e indirectos.