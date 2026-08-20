El precio del dólar le gana terreno al peso mexicano; así cotiza hoy 20 de agosto 2026

El precio del dólar estadounidense presenta una baja para este jueves, donde queda fuera de los 18 pesos desde principios del mes. Te compartimos el tipo de cambio en México hoy 20 de agosto 2026.

Recuerda que el precio del dólar puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero.

¿A cuánto está el dólar en México agosto 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.00 pesos la compra y se vende en $16.97 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este jueves 20 de agosto 2026.

Precio del dólar canadiense en México para agosto 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.45 pesos la compra y se vende a $13.29 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante el tercer martes del octavo mes del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 20 de agosto 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este jueves 20 de agosto 2026 en 71 mil 550 pesos por unidad, registrando un importante aumento de 0.45% en comparación con su último cierre. Suma su tercer aumento consecutivo de la semana.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 214 mil 148 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo para este 20 de agosto 2026?

El precio del petróleo sube este jueves a máximos de más de tres semanas, impulsados por la preocupación de que el estancamiento en la guerra con Irán continúe interrumpiendo el suministro procedente de la principal región productora de Oriente Medio.

La guerra con Irán ha llevado al límite a la industria mundial de refinación de petróleo, lo que indica que los precios del diésel y la gasolina podrían mantenerse elevados durante años. Con o sin acuerdo, la crisis inflacionaria mundial del sector energético está lejos de haber terminado.

