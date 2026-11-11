El dólar estadounidense inicia este miércoles 11 de noviembre de 2026 con una cotización que mantiene la atención de los mercados financieros. ¿Cuál es su precio en México y cuánto cuesta comprar dólares en Banco Azteca?

El índice del dólar, que mide la fortaleza del billete verde con una selección de seis divisas distintas, tuvo un alza del 0.3%, con lo que llegó a los 102.53 puntos, lo que representa su nivel más alto en cuatro semanas.

Precio del dólar hoy 11 de noviembre de 2026 en México

En Banco Azteca, el dólar estadounidense registra un precio de $16.95 pesos a la compra y de $19.09 pesos mexicanos a la venta en ventanilla bancaria.

El comportamiento de la moneda estadounidense está relacionado con distintos factores económicos y las decisiones de los bancos centrales, que influyen en las operaciones de los mercados internacionales.

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy 11 de noviembre de 2026?

¡Toma nota! El precio del dólar en Tijuana se ubica en $18.61 pesos a la venta. Recuerda que la cotización puede presentar variaciones dependiendo de la ciudad y el establecimiento donde realices el cambio de divisas.

Precio del dólar canadiense hoy 11 de noviembre de 2026 en México

El dólar canadiense en Banco Azteca tiene un precio de $11.20 pesos a la compra y de $13.99 pesos mexicanos a la venta en ventanilla bancaria.

Si necesitas cambiar dinero, puedes acudir a cualquier sucursal de Banco Azteca. El horario de atención es de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 11 de noviembre de 2026?

El Bitcoin registró un precio de 73 mil 825 dólares por unidad al inicio de la jornada de referencia, con un alza del 0.17% respecto a su último cierre.

Al convertir esta cotización al tipo de cambio mexicano, la criptomoneda alcanzó un valor de 1 millón 377 mil 831 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 11 de noviembre de 2026?

El precio del petróleo tuvo un alza de un 1% después de rozar los mínimos de los dos últimos meses ayer martes, después de que el jefe de seguridad de Irán afirmó que el régimen de Teherán no permitiría que material nuclear enriquecido saliera del país, en el contexto de negociaciones con Washington para poner fin a la guerra.