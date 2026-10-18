¿Se te apagó la estufa? Revisa el precio del gas LP esta semana

Durante la semana del 18 al 24 de octubre de 2026, el precio del Gas LP en México puede variar según la región. Como referencia, los costos están entre 18 y 24 pesos por kilogramo, mientras que el litro oscila entre 9 y 13 pesos.

El costo del combustible depende de la ubicación, por lo que es importante revisar los precios máximos establecidos para cada municipio antes de rellenar tu tanque.

¿Dónde es más barato el Gas LP en México?

Matamoros, Tamaulipas, aparece con uno de los precios más bajos , con $18.28 pesos por kilogramo y $9.87 por litro. Le sigue Zaragoza, Coahuila, con $18.37 por kilogramo y $9.92 por litro.

Otras localidades mencionadas con precios accesibles son Guerrero, Coahuila, donde el kilogramo cuesta $18.38 y el litro $9.92, así como Mier, Tamaulipas, con $18.57 por kilogramo y $10.03 por litro.

¿Dónde se vende el Gas LP más caro en México?

Entre las localidades con los precios más elevados de la información proporcionada destaca Comondú, Baja California Sur, con $24.67 pesos por kilogramo y $13.32 por litro.

También figuran los siguientes municipios:



Los Cabos, Baja California Sur: $24.47 por kilogramo y $13.21 por litro.

$24.47 por kilogramo y $13.21 por litro. Mulegé, Baja California Sur: $24.52 por kilogramo y $13.24 por litro.

$24.52 por kilogramo y $13.24 por litro. Mocorito, Sinaloa: $23.85 por kilogramo y $12.88 por litro.



Precio del Gas LP en CDMX y Edomex del 18 al 24 de octubre de 2026

En la Ciudad de México (CDMX), el precio es de $20.73 pesos por kilogramo y $11.20 por litro. Para el Estado de México (Edomex), son los mismos costos.

No obstante, las tarifas pueden cambiar según la ubicación.

¿Cuánto cuesta el Gas LP en Guadalajara y Monterrey?

En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), Jalisco, el Gas LP cuesta $20.91 pesos por kilogramo y $11.29 por litro.

Por su parte, en Monterrey, Nuevo León, el precio de referencia es de $20.92 por kilogramo y $11.30 por litro.

