¡Que no te tomen por sorpresa! Este es el precio del gas LP para esta semana de septiembre

Los precios del Gas LP en México para la semana del 6 al 12 de septiembre de 2026 se mantienen en un rango de entre 17 y 22 pesos por kilogramo en distintas regiones del país, mientras que el precio por litro se ubica entre 9 y 12 pesos.

El precio del Gas LP puede variar de acuerdo con la región y el municipio, por lo que es importante consultar las tarifas correspondientes a cada zona antes de realizar una recarga.

¿En dónde es más barato el Gas LP en México?

Para la semana del 6 al 12 de septiembre de 2026, los municipios de Jiménez, Nava y Piedras Negras en Coahuila registran uno de los precios más bajos, con un costo de $17.27 pesos por kilogramo y $9.33 pesos por litro.

Le siguen las comunidades de Guerrero e Hidalgo también en Coahuila, donde el Gas LP se vende en $17.32 pesos por kilogramo y $9.35 pesos por litro.

Entre las zonas con precios más bajos también se encuentran Ojinaga y Praxedis G. Guerrero en Chihuahua, con un costo de $18.34 pesos por kilogramo y $9.91 pesos por litro.

¿En dónde se vende el Gas LP más caro en México?

En el otro extremo, Comondú, en Baja California Sur, registra el precio más elevado de los mencionados, con $22.96 pesos por kilogramo y $12.40 pesos por litro.

Después se encuentra Mocorito, Sinaloa, con un precio de $22.58 pesos por kilogramo y $12.19 pesos por litro.

Precio del Gas LP en CDMX y Edomex del 6 al 12 de septiembre de 2026

En la Ciudad de México (CDMX), el precio del Gas LP se ubica en $19.55 pesos por kilogramo y $10.56 pesos por litro durante la semana del 6 al 12 de septiembre de 2026.

Mientras tanto, en el Estado de México (Edomex), el costo también se encuentra en $19.55 pesos por kilogramo y $10.56 pesos por litro.

Cabe recordar que el precio puede presentar variaciones dependiendo del municipio en el que se encuentre el consumidor.

¿Cuánto cuesta el Gas LP en Guadalajara y Monterrey? Precios del 6 al 12 de septiembre de 2026

En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), Jalisco, el precio del Gas LP es de $19.65 pesos por kilogramo y $10.61 pesos por litro.

Por otro lado, en San Pedro Garza García, Nuevo León, el costo alcanza los $19.88 pesos por kilogramo y $10.74 pesos por litro.

Los precios pueden cambiar de una semana a otra y dependen de la región, por lo que es recomendable consultar la información oficial correspondiente al periodo vigente.

