¡Dólar se acerca a los 19 pesos! El tipo de cambio en México para el primer lunes de octubre 2026

¡Repunta la moneda estadounidense! El precio del dólar registró un aumento importante para la primera semana del mes, acercándose a los 19 pesos. Te compartimos el tipo de cambio en México para este 5 de octubre 2026.

El dólar puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero.

¿A cuánto está el dólar en México septiembre 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.20 pesos la compra y se vende en $18.74 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este lunes 5 de octubre de 2026.

La moneda estadounidense recibe un impulso adicional debido al giro hacia una postura más restrictiva de la Reserva Federal del país a mediados del mes de septiembre.

Dólar estadounidense se acerca a los 19 pesos en México.|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 5 de octubre 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.65 pesos la compra y en $17.00 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para octubre 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.95 pesos la compra y se vende a $13.79 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante este 5 de octubre 2026.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

El dólar canadiense se acerca a los 14 pesos en México.|BANCO AZTECA.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 5 de octubre 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este lunes 5 de octubre 2026 en 86 mil 086 pesos por unidad, registrando una importante baja de 0.49% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda comienza una nueva semana con pérdidas en su valor tras varios días de volatilidad.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 556 mil 540 pesos por unidad.

Bitcoin comienza la semana con pérdidas en su valor.|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo en México este 5 de octubre 2026?

El precio del petróleo subieron ligeramente en una sesión volátil el lunes después de que aumentaran las exportaciones de crudo de Oriente Medio y las naciones del Grupo de los Siete se comprometieran a aumentar los suministros, aunque las ventas se vieron limitadas por los continuos temores de interrupción vinculados a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán .

