¿El dólar se toma un respiro? Tipo de cambio en México hoy 8 de enero 2026

¿Vas a cambiar dinero ? El precio del dólar estadounidense comienza la jornada de este 8 de enero 2026 registrando un aumento por cuarto día consecutivo, impactando el bolsillo de las y los ciudadanos.

En Fuerza Informativa Azteca (FIA), te compartimos el tipo de cambio en México para este jueves.

¿A cuánto está el dólar en México HOY?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.45 pesos la compra y se vende en $19.05 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura del primer martes del año.

La moneda estadounidense volvió a subir después de que algunos datos del mercado laboral de Estados Unidos pareciera estar estancado, con las vacantes de empleo cayendo más de lo esperado en noviembre.

Precio del dólar sube por cuarto día consecutivo|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 8 de enero 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $17.75 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para enero 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.90 pesos la compra y se vende a $13.69 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el penúltimo miércoles del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 8 de enero 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este miércoles 7 de enero 2026 en 8 9 mil 917 pesos por unidad, registrando una baja a 1.49% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 614 mil 325 pesos por unidad.

Bitcoin baja para la primera semana de enero 2026|GOOGLE

Precio del petróleo hoy 8 de enero 2026

El precio del petróleo subió este jueves tras dos días de caídas debido a que los inversionistas evaluaron los acontecimientos en Venezuela y los informes sobre el progreso de la propuesta legislación de sanciones de Estados Unidos contra países que hacen negocios con Rusia.

