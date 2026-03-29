Gasolina en México: ¿Cuánto cuesta llenar el tanque este 29 de marzo?

¿Quieres saber dónde se vende más barata la gasolina hoy? En Azteca Noticias te compartimos en qué parte de México se encuentra el precio más bajo del combustible para este domingo 29 de marzo de 2026.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Para este 29 de marzo de 2026, los precios promedio a nivel nacional se ubican de la siguiente manera:

Gasolina Regular: 23.68 pesos por litro

Gasolina Premium: 27.92 pesos por litro

Diésel: 28.74 pesos por litro

Precio del gas natural vehicular 29 de marzo de 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 29 de marzo de 2026

Estos son los costos del combustible en la Ciudad de México este domingo:

Gasolina Regula r: 23.80 pesos por litro

r: 23.80 pesos por litro Gasolina Premium : 28.20 pesos por litro

: 28.20 pesos por litro Diésel: 28.55 pesos por litro

Precio de gasolina en Edomex hoy 29 de marzo de 2026

En el Estado de México, los precios son:

Gasolina Regular : 23.67 pesos por litro

: 23.67 pesos por litro Gasolina Premium : 27.52 pesos por litro

: 27.52 pesos por litro Diésel: 28.26 pesos por litro

Precio de gasolina en Guadalajara 29 de marzo de 2026

En Guadalajara:

Gasolina Regular: 24.00 pesos por litro

Gasolina Premium: 28.83 pesos por litro

Diésel: 28.80 pesos por litro

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Precio de gasolina hoy 29 de marzo de 2026 en Monterrey

En Monterrey:

Gasolina Regular: 24.00 pesos por litro

Gasolina Premium: 28.41 pesos por litro

Diésel: 28.20 pesos por litro

Precio de gasolina en Hidalgo hoy 29 de marzo de 2026

En el estado de Hidalgo:

Gasolina Regular: 23.58 pesos por litro

Gasolina Premium: 26.75 pesos por litro

Diésel: 28.28 pesos por litro

Precio de gasolina en Guanajuato hoy 29 de marzo de 2026

En Guanajuato:

Gasolina Regular: 23.81 pesos por litro

Gasolina Premium: 27.76 pesos por litro

Diésel: 28.53 pesos por litro

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

También te compartimos los costos del combustible en Estados Unidos para este 29 de marzo de 2026:

Gasolina Regular: 3.98 dólares por galón (72.13 pesos)

Gasolina Premium: 4.86 dólares por galón (88.07 pesos)

Diésel: 5.40 dólares por galón (97.86 pesos)

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

El costo de los combustibles para este domingo 29 de marzo de 2026 corresponde a los reportes de los permisionarios conforme a lo establecido por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

De acuerdo con estos datos, Hidalgo se mantiene como una de las entidades con el precio más bajo, con la gasolina regular en 23.58 pesos por litro. En contraste, Guadalajara, Jalisco, se posiciona entre las zonas donde el combustible es más caro, al venderse en 24.00 pesos por litro.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La principal diferencia entre la gasolina Magna y Premium radica en su nivel de octanaje, es decir, su capacidad para resistir la detonación dentro del motor.

La gasolina Magna cuenta con 87 octanos y es adecuada para motores de baja compresión. Por su parte, la Premium tiene 91 octanos o más, lo que la hace ideal para vehículos con motores turbo, supercargados o de inyección directa.

Para elegir el combustible adecuado, se recomienda revisar el manual del vehículo, el tapón del tanque o la etiqueta ubicada en la puerta del conductor.

