¿Cuál es el precio de gasolina hoy 29 de octubre 2023 en México?

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae el precio de gasolina este domingo 29 de octubre de 2023. Recuerda que el costo de los combustibles varía día a día, debido a distintos factores.

El precio de gasolina en México es el que reportan los permisionarios con base en las obligaciones establecidas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Precio de gasolina promedio nacional hoy 29 de octubre 2023

Gasolina Regular precio por litro: 22.46 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 24.65 pesos

Diésel precio por litro: 24.26 pesos

Precio promedio del gas natural vehicular 29 de octubre 2023

Mínimo por litro: 10.29 pesos

Promedio por litro: 12.87 pesos

Máximo por litro: 13.99 pesos

Promedio de gasolina CDMX hoy 29 de octubre 2023

Gasolina Regular precio por litro: 22.99 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 25.29 pesos

Diésel precio por litro: 24.16 pesos

Precio promedio de gasolina en Edomex hoy 29 de octubre 2023

Gasolina Regular precio por litro: 22.40 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 24.52 pesos

Diésel precio por litro: 23.81 pesos

Precio promedio de gasolina en Jalisco 29 de octubre 2023

Gasolina Regular precio por litro: 23.12 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 25.51 pesos

Diésel precio por litro: 24.51 pesos

Precio de gasolina hoy 29 de octubre 2023 en Nuevo León

Gasolina Regular precio por litro: 23.36 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 25.83 pesos

Diésel precio por litro: 24.31 pesos

Precio del petróleo por barril hoy 29 de octubre 2023

Brent del Mar del Norte: 89.20 dólares el barril.

Mezcla Mexicana de Exportación (MME): 82.09 dólares el barril.

Impuestos para precio de gasolina durante esta semana

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó de los montos de estímulo fiscal y las cuotas disminuidas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para la semana del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2023.

En el caso del precio de gasolina Magna, el estímulo subió de 20.41% a 23.22%, con lo cual los consumidores pagarán una cuota de 4.711 pesos por litro.

Mientras que para el precio de gasolina Premium, el apoyo quedó eliminado para estos días, como ocurrió la semana pasada, por lo cual los consumidores pagarán 4.99 pesos de impuesto.

En el caso del diesel, el porcentaje de estímulo bajó, de 58.67% a 50.70%, por lo que los consumidores deberán pagar una cuita de 3.20 pesos por litro.

