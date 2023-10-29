¿Cuál es el precio de gasolina hoy 29 de octubre 2023 en México?
Consulta el costo de los combustibles de este domingo 29 de octubre de 2023, para que no te sorprenda el precio de gasolina para arrancar la semana.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae el precio de gasolina este domingo 29 de octubre de 2023. Recuerda que el costo de los combustibles varía día a día, debido a distintos factores.
El precio de gasolina en México es el que reportan los permisionarios con base en las obligaciones establecidas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Precio de gasolina promedio nacional hoy 29 de octubre 2023
- Gasolina Regular precio por litro: 22.46 pesos
- Gasolina Premium precio por litro: 24.65 pesos
- Diésel precio por litro: 24.26 pesos
Precio promedio del gas natural vehicular 29 de octubre 2023
- Mínimo por litro: 10.29 pesos
- Promedio por litro: 12.87 pesos
- Máximo por litro: 13.99 pesos
Promedio de gasolina CDMX hoy 29 de octubre 2023
- Gasolina Regular precio por litro: 22.99 pesos
- Gasolina Premium precio por litro: 25.29 pesos
- Diésel precio por litro: 24.16 pesos
Precio promedio de gasolina en Edomex hoy 29 de octubre 2023
- Gasolina Regular precio por litro: 22.40 pesos
- Gasolina Premium precio por litro: 24.52 pesos
- Diésel precio por litro: 23.81 pesos
Precio promedio de gasolina en Jalisco 29 de octubre 2023
- Gasolina Regular precio por litro: 23.12 pesos
- Gasolina Premium precio por litro: 25.51 pesos
- Diésel precio por litro: 24.51 pesos
Precio de gasolina hoy 29 de octubre 2023 en Nuevo León
- Gasolina Regular precio por litro: 23.36 pesos
- Gasolina Premium precio por litro: 25.83 pesos
- Diésel precio por litro: 24.31 pesos
Precio del petróleo por barril hoy 29 de octubre 2023
- Brent del Mar del Norte: 89.20 dólares el barril.
- Mezcla Mexicana de Exportación (MME): 82.09 dólares el barril.
Impuestos para precio de gasolina durante esta semana
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó de los montos de estímulo fiscal y las cuotas disminuidas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para la semana del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2023.
En el caso del precio de gasolina Magna, el estímulo subió de 20.41% a 23.22%, con lo cual los consumidores pagarán una cuota de 4.711 pesos por litro.
Mientras que para el precio de gasolina Premium, el apoyo quedó eliminado para estos días, como ocurrió la semana pasada, por lo cual los consumidores pagarán 4.99 pesos de impuesto.
En el caso del diesel, el porcentaje de estímulo bajó, de 58.67% a 50.70%, por lo que los consumidores deberán pagar una cuita de 3.20 pesos por litro.