¡No te quedes sin combustible! Así queda el precio de la gasolina para 2026; lista de costos

¡Aprovecha para llenar el tanque! El litro de gasolina en México registró cambios importantes en distintas partes del país para este domingo 4 enero 2026; te compartimos el costo de la Magna Premium y Diésel.

Recuerda que el costo podría variar dependiendo de la zona y el establecimiento al que acudas a cargar combustible.

¿A cuánto está el litro de gasolina HOY?

Gasolina Regular precio por litro: 23.42 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.87 pesos.

Diésel precio por litro: 26.40 pesos.

Precio del gas natural para este 4 de enero 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos.

Promedio por litro: 12.60 pesos.

Máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX hoy 4 de enero 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.49 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 26.14 pesos.

Diésel precio por litro: 26.19 pesos.

Precio de gasolina en Edomex hoy 4 de enero 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.58 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.33 pesos.

Diésel precio por litro: 25.90 pesos.

Precio de gasolina en Guadalajara 4 enero 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.79 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.44 pesos.

Diésel precio por litro: 26.48 pesos.

¿A cuánto está el litro de gasolina en Monterrey HOY?

El precio de la gasolina Magna y Premium en Monterrey se mantuvo sin cambios para este domingo; se mantiene cerca de los 24 pesos el litro.



Gasolina Regular precio por litro: 23.69 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.21 pesos.

Diésel precio por litro: 26.14 pesos.

Precio de gasolina en Mérida para este 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.81 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.51pesos.

Diésel precio por litro: 26.78 pesos.

¿A cuánto está el litro Campeche hoy 4 de enero 2026?

Gasolina Regular precio por litro: 23.85 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.50 pesos.

Diésel precio por litro: 26.73 pesos.

Precio de la gasolina en Coahuila de Zaragoza hoy 4 de enero 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.51 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.92 pesos.

Diésel precio por litro: 25.94 pesos.

¿A cuánto sale llenar el tanque en México?

¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en México con gasolina Magna oscila entre los $1,052.55 pesos por 45 litros , mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,165.50 pesos por 45 litros.

Por otro lado, los vehículos con 65 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,520.35 pesos por gasolina magna y $1,683.50 por gasolina Premium.

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Ciudad de México , es una de las zonas en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 23.49 pesos por litro , seguido de Estado de México en 23.59 pesos.