¡No te quedes sin combustible! Así queda el precio de la gasolina para 2026; lista de costos
El precio de la gasolina en México registra cambios importantes durante los primero días del 2026, pero ¿a cuánto está el litro de combustible?
¡Aprovecha para llenar el tanque! El litro de gasolina en México registró cambios importantes en distintas partes del país para este domingo 4 enero 2026; te compartimos el costo de la Magna Premium y Diésel.
Recuerda que el costo podría variar dependiendo de la zona y el establecimiento al que acudas a cargar combustible.
¿A cuánto está el litro de gasolina HOY?
- Gasolina Regular precio por litro: 23.42 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.87 pesos.
- Diésel precio por litro: 26.40 pesos.
Precio del gas natural para este 4 de enero 2026
- Mínimo por litro: 10.99 pesos.
- Promedio por litro: 12.60 pesos.
- Máximo por litro: 14.49 pesos.
Precio de la gasolina en CDMX hoy 4 de enero 2026
- Gasolina Regular precio por litro: 23.49 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 26.14 pesos.
- Diésel precio por litro: 26.19 pesos.
Precio de gasolina en Edomex hoy 4 de enero 2026
- Gasolina Regular precio por litro: 23.58 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.33 pesos.
- Diésel precio por litro: 25.90 pesos.
Precio de gasolina en Guadalajara 4 enero 2026
- Gasolina Regular precio por litro: 23.79 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.44 pesos.
- Diésel precio por litro: 26.48 pesos.
¿A cuánto está el litro de gasolina en Monterrey HOY?
El precio de la gasolina Magna y Premium en Monterrey se mantuvo sin cambios para este domingo; se mantiene cerca de los 24 pesos el litro.
- Gasolina Regular precio por litro: 23.69 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.21 pesos.
- Diésel precio por litro: 26.14 pesos.
Precio de gasolina en Mérida para este 2026
- Gasolina Regular precio por litro: 23.81 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.51pesos.
- Diésel precio por litro: 26.78 pesos.
¿A cuánto está el litro Campeche hoy 4 de enero 2026?
- Gasolina Regular precio por litro: 23.85 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.50 pesos.
- Diésel precio por litro: 26.73 pesos.
Precio de la gasolina en Coahuila de Zaragoza hoy 4 de enero 2026
- Gasolina Regular precio por litro: 23.51 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.92 pesos.
- Diésel precio por litro: 25.94 pesos.
¿A cuánto sale llenar el tanque en México?
¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en México con gasolina Magna oscila entre los $1,052.55 pesos por 45 litros, mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,165.50 pesos por 45 litros.
Por otro lado, los vehículos con 65 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,520.35 pesos por gasolina magna y $1,683.50 por gasolina Premium.
¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?
Ciudad de México, es una de las zonas en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 23.49 pesos por litro, seguido de Estado de México en 23.59 pesos.
Por el contrario, Campeche, es el lugar más caro, cotizando en 23.58 pesos el litro.