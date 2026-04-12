¡Cuida tu bolsillo! Estos son los estados con la gasolina más barata hoy

¿Quieres saber dónde se vende más barata la gasolina hoy? En Azteca Noticias te compartimos en qué parte de México se encuentra el precio más bajo del combustible para este domingo 12 de abril de 2026.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Para este domingo 12 de abril de 2026, los precios promedio a nivel nacional se ubican de la siguiente manera:

Gasolina Regular : 23.80 pesos por litro

: 23.80 pesos por litro Gasolina Premium : 28.44 pesos por litro

: 28.44 pesos por litro Diésel: 25.85 pesos por litro

Precio del gas natural vehicular 12 de abril 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.55 pesos

Máximo por litro: 13.99 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 12 de abril de 2026

Estos son los costos del combustible en la Ciudad de México este domingo:

Gasolina Regular : 23.51 pesos por litro

: 23.51 pesos por litro Gasolina Premium : 25.62 pesos por litro

: 25.62 pesos por litro Diésel: 25.52 pesos por litro

Precio de gasolina en Edomex hoy 12 de abril de 2026

En el Estado de México, los precios son:

Gasolina Regular: 23.67 pesos por litro

Gasolina Premium: 27.84 pesos por litro

Diésel: 28.17 pesos por litro

Precio de gasolina en Guadalajara 12 de abril de 2026

En Guadalajara:

Gasolina Regular: 24.00 pesos por litro

Gasolina Premium: 29.14 pesos por litro

Diésel: 28.94 pesos por litro

Precio de gasolina hoy 12 de abril de 2026 en Monterrey

En Monterrey:

Gasolina Regular: 24.00 pesos por litro

Gasolina Premium: 29.34 pesos por litro

Diésel: 28.37 pesos por litro

Precio de gasolina en Campeche hoy 12 de abril de 2026

En el estado de Campeche:

Gasolina Regular: 23.88 pesos por litro

Gasolina Premium: 27.79 pesos por litro

Diésel: 29.07 pesos por litro

Precio de gasolina en Guanajuato hoy 12 de abril de 2026

En Guanajuato:

Gasolina Regular: 23.84 pesos por litro

Gasolina Premium: 28.31 pesos por litro

Diésel: 28.49 pesos por litro

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Te compartimos los costos del combustible en Estados Unidos para este 12 de abril de 2026:

Gasolina Regular por galón: 4.12 dólares (72.60 pesos)

Gasolina Premium por galón: 5.00 dólares (88.11 pesos)

Diésel por galón: 5.66 dólares (99.74 pesos)

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

El precio de los combustibles para este domingo 12 de abril de 2026 corresponde a los reportes de los permisionarios conforme a lo establecido por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Entre las regiones con costos más bajos destaca la Ciudad de México, donde la gasolina regular se vende en 23.51 pesos por litro. En contraste, Guadalajara, Jalisco, se mantiene como una de las zonas con precios más elevados, al ubicarse en 24.00 pesos por litro.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La principal diferencia entre la gasolina Magna y la Premium radica en su nivel de octanaje, es decir, su resistencia a detonar dentro del motor.

La Magna cuenta con 87 octanos, por lo que es adecuada para motores de baja compresión. En tanto, la Premium tiene 91 octanos o más, lo que la hace ideal para vehículos con motores turbo, súper cargados o de inyección directa.

Para elegir el combustible adecuado, se recomienda revisar el manual del vehículo, así como la tapa del tanque o la puerta del conductor.