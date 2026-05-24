Gasolina y ahorro: ¿Cómo encontrar el mejor precio hoy domingo 24 de mayo?

¿Buscas dónde está más barata la gasolina hoy? En Azteca Noticias te compartimos el precio actualizado del combustible en distintas regiones del país para este domingo 24 de mayo de 2026, así como el costo promedio en Estados Unidos y las diferencias entre gasolina Magna y Premium.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Estos son los precios promedio nacionales del combustible para este domingo 24 de mayo de 2026:

Gasolina Regular : 23.68 pesos por litro

: 23.68 pesos por litro Gasolina Premium : 28.46 pesos por litro

: 28.46 pesos por litro Diésel: 27.33 pesos por litro

Precio del gas natural vehicular hoy 24 de mayo de 2026

Precio mínimo por litro: 10.99 pesos

Precio promedio por litro: 12.60 pesos

Precio máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 24 de mayo de 2026

Así se cotiza el combustible en la Ciudad de México este domingo:

Gasolina Regular : 23.80 pesos por litro

: 23.80 pesos por litro Gasolina Premium : 28.71 pesos por litro

: 28.71 pesos por litro Diésel: 27.01 pesos por litro

Precio de gasolina en Edomex hoy 24 de mayo de 2026

En el Estado de México, los precios promedio son:

Gasolina Regular : 23.66 pesos por litro

: 23.66 pesos por litro Gasolina Premium : 28.04 pesos por litro

: 28.04 pesos por litro Diésel: 26.90 pesos por litro

Precio de gasolina en Guadalajara hoy 24 de mayo de 2026

En Guadalajara, el costo del combustible se mantiene de la siguiente manera:

Gasolina Regular : 23.98 pesos por litro

: 23.98 pesos por litro Gasolina Premium : 29.25 pesos por litro

: 29.25 pesos por litro Diésel: 27.45 pesos por litro

Precio de gasolina hoy 24 de mayo de 2026 en Monterrey

En Monterrey, los precios promedio son:

Gasolina Regular : 24.00 pesos por litro

: 24.00 pesos por litro Gasolina Premium : 29.48 pesos por litro

: 29.48 pesos por litro Diésel: 27.13 pesos por litro

Precio de gasolina en Querétaro hoy 24 de mayo de 2026

El combustible en el estado de Querétaro registra los siguientes costos:

Gasolina Regular : 23.71 pesos por litro

: 23.71 pesos por litro Gasolina Premium : 28.29 pesos por litro

: 28.29 pesos por litro Diésel: 26.88 pesos por litro

Precio de gasolina en Coahuila hoy 24 de mayo de 2026

En Coahuila, los precios son:

Gasolina Regular: 23.68 pesos por litro

Gasolina Premium: 28.26 pesos por litro

Diésel: 26.50 pesos por litro

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Estos son los costos promedio del combustible en Estados Unidos para este 24 de mayo de 2026:

Gasolina Regular por galón: 4.51 dólares (78.15 pesos)

por galón: 4.51 dólares (78.15 pesos) Gasolina Premium por galón: 5.38 dólares (93.23 pesos)

por galón: 5.38 dólares (93.23 pesos) Diésel por galón: 5.62 dólares (97.38 pesos)

¿En qué lugar es más barata la gasolina hoy?

El precio de la gasolina para este domingo 24 de mayo de 2026 corresponde a los reportes realizados por los permisionarios ante la Comisión Nacional de Energía (CRE).

De acuerdo con los datos disponibles, el Estado de México es una de las entidades con el precio más bajo en gasolina Regular, al ubicarse en 23.68 pesos por litro.

En contraste, Monterrey, Nuevo León, está entre las zonas con el combustible más caro del país, con un precio promedio de 24.00 pesos por litro para la gasolina Regular.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La principal diferencia entre la gasolina Magna y la Premium se encuentra en el nivel de octanaje, el cual determina la resistencia del combustible a detonar dentro del motor.

La gasolina Magna cuenta con 87 octanos, por lo que suele ser utilizada en motores de baja compresión. Por otro lado, la Premium tiene 91 octanos o más, siendo recomendada para vehículos con motores turbo, súper cargados o con sistemas de inyección directa.

Para conocer qué tipo de combustible necesita tu automóvil, se recomienda revisar el manual del usuario o verificar la información colocada en el tapón del tanque o en la puerta del conductor.

