¿Cambiaste el combustible de tu auto? Esto pasa si dejas de usar gasolina Premium y pasas a Magna

¿Has pensado en cambiar la gasolina Premium por Magna? Aunque parece una decisión sencilla para ahorrar, esto podría traer consecuencias para tu vehículo que podría salirte demasiado caro.

¿Se daña el motor? Esto pasa si cambias de gasolina Premium a Magna

El motor de los autos está diseñado para un octanaje específico. Por ejemplo, la gasolina Premium, resiste más la compresión que la Magna, pero ¿qué pasa si le cambio el combustible?

Según expertos, el cambiar de Premium a Magna pueden dañar el pistón, el cual permite el movimiento del vehículo, por lo que el modificar el combustible que usas, no es solo cuestión de dinero.

Los expertos en el sector automotriz, recomiendan NO cambiar el tipo de gasolina, por lo que si tu auto usa Premium, se le debe poner Premium.

Consecuencias inmediatas de cambiar el tipo de gasolina de tu auto

Los efectos inmediatos de pasar a gasolina Premium a Magna son los siguientes:



Aparición del "cascabeleo": En caso de depositar un combustible diferente al que usualmente se utiliza, puede provocar daños en el pistón , provocando el famoso cascabeleo.

, provocando el famoso cascabeleo. Pérdida de potencia: La computadora del auto retrasa el tiempo para protegerse, sacrificando el empuje.

Además puede prender el EPC debido a que el tipo de gasolina no está soportando la compresión del motor.

¿Cuál es la diferencia entre la gasolina Magna y Premium?

La diferencia entre los dos tipos de gasolina que existen en México no solo radica en el precio, ya que cuentan con distintos factores que las hace funcionar de forma distinta, pero ¿cuáles son estas diferencias?

La principal diferencia entre gasolina premium y magna, está en su composición; la de color verde no contiene plomo y es una de las más comunas en el mundo.

Por su parte, la de color rojo contiene un mayor nivel de aditivos que mantienen los motores más limpios, minimizando las emisiones, por lo que el precio suele ser más caro.

¿Cómo saber que gasolina ponerle a mi carro?

Existen distintos puntos a considerar antes de elegir el tipo de gasolina que se le pondrá a un automóvil, pero ¿cómo sé que tipo de combustible es mejor para mi carro?

