¿Bajó el precio de la gasolina? El petróleo da un respiro este miércoles tras señales de tregua en Medio Oriente

Este miércoles 25 de marzo el precio de la gasolina despertó con una noticia que le da un respiro a todos. Después de días de tensión máxima, Irán dio señales de que permitiría el paso de barcos en el estrecho de Ormuz y se habla de un plan de paz de 15 puntos.

Aunque los misiles siguen ahí y las pláticas se niegan oficialmente, los mercados decidieron ser optimistas: el petróleo Brent bajó a los 98 dólares y la mezcla mexicana cerró en 91.84 dólares. Esto, tarde o temprano, se tiene que notar en la bomba.

¿A cuánto está el litro de gasolina en México HOY?

Si te toca cargar hoy, el promedio nacional se mantiene en rangos ya anteriormente conocidos. La gasolina Regular (la verde) se vende en $23.68, mientras que la Premium se ubica en $27.66. Para los transportistas, el Diésel promedia los $28.66. Estos precios reflejan un poco de estabilidad, a pesar de que el crudo estuvo por las nubes la semana pasada.

Precio gas natural HOY 25 de marzo

El Gas Natural Vehicular sigue siendo una opción para muchos, con un precio promedio de $12.60, aunque en algunos puntos lo puedes encontrar desde los $10.99.

Precio gasolina en CDMX y Edomex HOY miércoles 25 de marzo

En la CDMX, los precios están un poquito más arriba que el promedio nacional: la Regular está en $23.80 y la Premium en $28.08. Si tienes oportunidad de cargar en el Estado de México, te vas a ahorrar unos centavos, ya que ahí la Magna se reporta en $23.67 y la roja en $27.04.

Precio de la gasolina en Guerrero, Guadalajara, Monterrey y Tijuana

Así se mueven los precios en otros puntos importantes del país este miércoles:



Jalisco: La Magna está en $23.89 y la Premium en $27.52.

Nuevo León: En la tierra del cabrito, la verde se vende en $23.85, pero el Diésel es de los más baratos con $25.84.

Guerrero: Para los que andan por allá, la Regular se cotiza en $23.74 y la Premium en $27.69.

Baja California Sur: Sigue siendo de las zonas más caras, con la Magna en $24.22 y la roja en $28.39.

Precio de la gasolina en Estados Unidos este miércoles

Mucha gente echa un ojo al otro lado de la frontera. Hoy en Estados Unidos, el promedio de la gasolina Regular es de $3.98 dólares, la Premium está en $4.86 y el Diésel en $5.36. Aunque allá se mueve más rápido el precio según el mercado internacional, la cotización del dólar hoy hace que la diferencia con México sea mínima para el consumidor final.

¿A cuánto sale llenar el tanque de gasolina en México?

Haciendo cuentas para este miércoles 25 de marzo, si tienes un auto compacto con un tanque de 40 litros, llenarlo con gasolina Regular te cuesta unos $947 pesos. Si le pones de la "cara" (Premium), el ticket sube a los mil 106 pesos.

Con la bajada del petróleo Brent por debajo de los 100 dólares, la esperanza es que estos precios se mantengan estables o bajen un poco hacia el fin de semana.