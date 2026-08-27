Precio del huevo vuelve a sorprender a México: El costo por kilo para este jueves

El precio del huevo en México registró variaciones considerables en distintos puntos del país, impactando el bolsillo de millones de familias alrededor del país, pero ¿a cuánto está el kilo para este jueves 27 de agosto 2026?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que el huevo aumentó 7.92% en las primera quincena de agosto 2026, ubicándose como uno de los productos con mayor incremento del mes.

¿Cuánto cuesta el kilo de huevo este jueves en México?

Un golpe al bolsillo. El precio del huevo se ubica entre los $28 hasta los $74 pesos el kilo, según el "Quién es Quién" de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco); sin embargo, en las regiones cercanas a la frontera el costo de este alimento alcanza los $80 pesos el kilo.

Recuerda que el costo de este alimento podría variar dependiendo del lugar y establecimiento en el que se adquiera este producto.

Lista de precios del kilo de huevo por estado y región

El precio del kilo de huevo registra importantes variaciones en el país, por ello, te compartimos el costo de este producto, según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM).



Campeche - $26 a $51 pesos el kilo.

Oaxaca - $26 a $46.90 pesos el kilo.

Chiapas - $26 a $49.90 pesos el kilo.

Chihuahua - $26 a $60 pesos el kilo.

Michoacán - $21.90 a $64 pesos el kilo

Morelos - $25 a $59 pesos el kilo.

Baja California - $26 a $60 pesos el kilo.

Ciudad de México (CDMX) - $20 a $64 pesos el kilo.

Estado de México (Edomex) - $20 a $64 pesos el kilo.

Jalisco - $23 a $65 pesos el kilo.

Nuevo León - $20 a $65 pesos el kilo

Recuerda que el costo del huevo podría variar dependiendo del lugar y establecimiento en el que adquieras este alimentos, por lo que el costo podría ser más alto o bajo del estimado.

¿Por qué aumentó el precio del huevo en México?

Las posibles razones por las que el huevo o algún otro alimento básico suben sus precios son:

