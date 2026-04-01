¿Nuevo mes, nuevo precio? El costo de la gasolina este miércoles 1 de abril en Semana Santa

¡Arrancamos un nuevo mes! Este miércoles 1 de abril de 2026, llegamos a la mitad de la Semana Santa, por lo que las carreteras registran una alta afluencia hacia los principales destinos turísticos del país. Recuerda que el precio de la gasolina se mantiene como un factor este abril, ¡especialmente si le echas Premium!

Ya sea que estés por tomar el volante para salir a la playa, o que hayas decidido quedarte a disfrutar de la tranquilidad inusual de tu ciudad, conocer el costo exacto del litro de combustible te permitirá planificar tu economía. A continuación, te presentamos el panorama detallado de las estaciones de servicio para que tomes la mejor decisión antes de pedir "tanque lleno".

¿Cuál es el precio de la gasolina en México HOY 1 de abril de 2026?

De acuerdo con los reportes más recientes del sector a nivel nacional, los promedios en las bombas de servicio para este inicio de mes presentan las siguientes cifras:



El litro de gasolina Regular (Magna) promedia a nivel nacional $23.70 pesos .

promedia a nivel nacional . La gasolina Premium se ubica en los $28.10 pesos por litro.

se ubica en los por litro. Para quienes utilizan Diésel, el costo promedio es de $28.79 pesos.

El Gobierno Federal anunció acuerdos con la industria para evitar subir el precio de la gasolina; un costo que pagarán todos los mexicanos.|FIA

Precio del Gas Natural Vehicular (GNV) en México HOY

Por su parte, el Gas Natural Vehicular (GNV) se mantiene como la alternativa más económica para el transporte público y las flotillas comerciales en el país. Este miércoles promedia $12.60 pesos por litro, registrando mínimos de $10.99 pesos y máximos de $14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX, Edomex, Jalisco y Nuevo León HOY miércoles 1 de abril

La logística de distribución y la ubicación geográfica cambian drásticamente las tarifas de una entidad a otra. Aquí tienes el contraste exacto de precios promedio entre las principales zonas urbanas y conurbadas del país para que compares antes de recargar:

Tipo de Combustible Ciudad de México Estado de México Jalisco Nuevo León Gasolina Regular $23.81 pesos $23.67 pesos $24.01 pesos $24.03 pesos Gasolina Premium $28.31 pesos $27.64 pesos $29.01 pesos $28.85 pesos Diésel $28.47 pesos $28.24 pesos $28.93 pesos $28.46 pesos

Para dimensionar el gasto en este inicio de mes: Si conduces una SUV compacta con un tanque de 51 litros y necesitas llenarlo desde la reserva, el costo total utilizando gasolina Regular rondará los $1,208.80 pesos a nivel nacional. Planear tu recarga te ayudará a destinar ese dinero a otras actividades vacacionales.

¿Cuánto se paga de IEPS por litro de gasolina en México?

Es de suma importancia recordar que el monto final que pagas en la estación de servicio no refleja el costo real del hidrocarburo. Para contener el impacto de la volatilidad internacional de los precios del petróleo, se aplican estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Si bien este descuento impositivo evita que la inflación se refleje directamente en la bomba durante esta temporada de Semana Santa, representa un costo millonario diario para las finanzas públicas. Son ingresos que el erario deja de percibir todos los días por este concepto.

Evita cargar gasolina en las estaciones ubicadas a pie de autopista durante tu viaje. Por la falta de competencia y los altos costos logísticos de traslado, estas sucursales suelen elevar sus precios considerablemente. Llena tu tanque antes de salir de la zona metropolitana.