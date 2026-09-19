Precio de la gasolina hoy 19 de septiembre de 2026: ¿Cuánto cuesta llenar el tanque?

¿Estás a punto de llenar el tanque de tu auto? Descubre cómo estará el precio de la gasolina hoy 19 de septiembre de 2026 estado por estado y dónde podrás encontrar la mejor opción para tu cartera.

Aquí te dejamos la lista completa con los precios de la gasolina Magna y Diésel para hoy, 19 de septiembre de 2026 en México.

¿Cómo amaneció el litro de la gasolina en México este 19 de septiembre 2026?

Gasolina Regular precio por litro: 23.69 pesos.



Precio de gasolina Premium por litro: 28.58 pesos.



Diésel por litro: 27.00 pesos.

Considera que los precios de la gasolina pueden variar dependiendo de la estación, así como del estado donde decidas cargar combustible.

Precio del gas natural para este 19 de septiembre 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos.



Promedio por litro: 12.60 pesos.



Máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX HOY 19 de septiembre 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.76 pesos.



Precio de gasolina Premium por litro: 28.52 pesos.



Diésel por litro: 26.69 pesos.

Precio de gasolina en Edomex este 19 de septiembre 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.65 pesos.



Precio de gasolina Premium por litro: 28.16 pesos.



Diésel por litro: 26.75 pesos.

Precio de gasolina en Jalisco para septiembre 2026

Los costos de la gasolina en el estado de Jalisco son los siguientes para este 19 de septiembre de 2026. Comparado con días anteriores

Gasolina Regular precio por litro: 23.88 pesos.



Precio de gasolina Premium por litro: 28.93 pesos.



Diésel por litro: 26.79 pesos.

Precio del litro de gasolina en Nuevo León HOY 19 de septiembre 2026

Tras los cambios en el precio de la gasolina en Monterrey para la tercera semana de septiembre de 2026, ¿Cuánto cuesta llenar el tanque en Nuevo León?

Gasolina Regular precio por litro: 23.94 pesos.



Precio de gasolina Premium por litro: 29.22 pesos.



Diésel por litro: 25.10 pesos.

¿A cuánto está el litro de gasolina en Campeche HOY?

Gasolina Regular precio por litro: 23.90 pesos.



Precio de gasolina Premium por litro: 27.97 pesos.



Diésel por litro: 26.99 pesos.

Precio de gasolina en San Luis Potosí hoy 19 de septiembre 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.92 pesos.



Precio de gasolina Premium por litro: 27.83 pesos.



Diésel por litro: 27.00 pesos.

¿En dónde es más barato el precio de la gasolina?

Con 23.65 pesos por litro, el Estado de México (Edomex) figura entre las regiones con la gasolina regular más barata, seguido de la Ciudad de México (CDMX), donde cotiza en 23.76 pesos.

Una de las regiones con el precio más alto de gasolina en México

En contraste, Nuevo León registra el precio más alto, con 23.94 pesos por litro de gasolina regular, seguido de Jalisco, donde alcanza los 23.88 pesos.

