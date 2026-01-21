¿Cargar gasolina este miércoles? Reporte de Precios en CDMX, Edomex y el resto de México

¡Mitad de semana! Llegamos al miércoles y, con el ajetreo diario, es vital que no dejes pasar el monitoreo de tus gastos. Conocer el precio de la gasolina es esencial para tu economía. En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te traemos el reporte actualizado del precio de la gasolina en México hoy, miércoles 21 de enero de 2026, para que cargues combustible de manera inteligente y sin pagar de más.

Aquí te decimos el costo promedio a nivel nacional y un desglose detallado en ciudades como la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex), Jalisco y Nuevo León, para que puedas tomar la mejor decisión al momento de cargar combustible.

Precio promedio del litro de gasolina en México hoy 21 de enero

De acuerdo con el monitoreo de PETROIntelligence al corte de este miércoles:



Gasolina Regular (Magna): $23.35 pesos por litro

$23.35 pesos por litro Gasolina Premium: $25.80 pesos por litro

$25.80 pesos por litro Diésel: $26.35 pesos por litro

Precios del gas natural vehicular hoy 21 de enero

Mínimo por litro: $10.99 pesos

por litro: $10.99 pesos Promedio por litro: $12.60 pesos

por litro: $12.60 pesos Máximo por litro: $14.49 pesos

¿En cuánto está la gasolina en la CDMX hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.43 pesos por litro

$23.43 pesos por litro Gasolina Premium: $26.09 pesos por litro

$26.09 pesos por litro Diésel: $26.12 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Edomex hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.56 pesos por litro

$23.56 pesos por litro Gasolina Premium: $25.30 pesos por litro

$25.30 pesos por litro Diésel: $25.86 pesos por litro

¿En qué municipio del Edomex está más barata la gasolina?

El municipio donde se encuentra el litro de gasolina más barato es en Malinalco con un precio de 16.13 pesos, mientras que en Coatepec Harinas se da el litro más caro con un promedio de 24.42 pesos.

¿En cuánto está la gasolina en Jalisco hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.73 pesos por litro

$23.73 pesos por litro Gasolina Premium: $26.31 pesos por litro

$26.31 pesos por litro Diésel: $26.39 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Nuevo León hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.60 pesos por litro

$23.60 pesos por litro Gasolina Premium: $27.13 pesos por litro

$27.13 pesos por litro Diésel: $26.08 pesos por litro

¿En qué lugar de México es más barata la gasolina hoy?

Para este miércoles, la Ciudad de México se mantiene con uno de los promedios más bajos para la gasolina regular entre las urbes principales con $23.43 pesos. Sin embargo, si buscas el precio más bajo por estación, en la alcaldía Azcapotzalco se han reportado precios de hasta $23.63 pesos por litro de Magna.

Por el contrario, Nuevo León sigue registrando el precio promedio más alto para la Premium, alcanzando los $23.60 pesos, mientras que Jalisco presenta una ligera presión al alza en el Diésel, promediando $26.39 pesos.

Hoy No Circula para este miércoles 21 de enero

¡Evita la multa y que tu auto termine en el depósito! Para este miércoles 21 de enero, el programa Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex aplica para:



Placas: 3 y 4

3 y 4 Holograma: 1 y 2

1 y 2 Engomado: Rojo