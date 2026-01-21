Restricciones para estos autos; así quedó el Hoy No Circula, 21 de enero, ¿cuáles son las multas?

Arranca el día sin multas, antes de poner el auto en marcha, vale la pena hacer una pausa: este miércoles 21 de enero de 2026 el programa Hoy No Circula aplica en la Ciudad de México y el Estado de México, y no todos los vehículos pueden transitar libremente.

Conoce qué autos deben quedarse en casa según el número de placa y el engomado, cuáles son las excepciones vigentes y quiénes sí pueden circular sin riesgo de multa. Además, te explicamos el horario en el que se aplica la restricción y las sanciones por no respetarla, para que evites contratiempos y salgas con tranquilidad.

Engomado rojo apaga los motores y se queda en casa

El programa Hoy No Circula, busca reducir la emisión de contaminantes, esto de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente capitalina.

Este miércoles, el Hoy No Circula vuelve a imponer restricciones. La medida aplica para los autos con engomado rojo, terminación de placas 3 o 4 y holograma 1 y 2, los cuales deberán suspender su circulación. Se establecen que el programa se aplique en un horario de 05:00 a 22:00 horas.

Engomado rojo no circula.|Comisión Ambiental

Multas por no respetar el Hoy No Circula

Las disposiciones vigentes establecen que el programa Hoy No Circula se aplica todos los días en un horario de 05:00 a 22:00 horas y es de cumplimiento obligatorio para los vehículos que transitan en la Ciudad de México y el Estado de México.

No respetar esta medida puede salir caro: los conductores que incumplan se harán acreedores a multas de entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Con la UMA fijada este año en 117.31 pesos, las sanciones económicas van de 2 mil 346 a 3 mil 519 pesos, una razón de peso para verificar las restricciones antes de salir.

Vehículos exentos del Hoy No Circula

El Reglamento de Tránsito de la CDMX especificó la lista de automóviles exentos de las restricciones, entre ellos:

