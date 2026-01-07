Predial Edomex 2026: Cómo obtener hasta 34% de descuento al pagar a tiempo; guía de beneficios

¿Ya conoces los beneficios del Predial Edomex en este inico del 2026? Si eres contribuyente en el Estado de México, este es el momento perfecto para aprovechar un descuento de hasta el 34 por ciento, especialmente si eres pensionado, jubilado, madre o padre soltero, o tienes alguna discapacidad. Pagar tu Predial Edomex 2026 a tiempo significa ahorrar dinero y empezar el año con tranquilidad.

Cómo aprovechar los descuentos del Predial Edomex 2026 y ahorrar hasta 34%

Los descuentos se aplican para los mexiquenses según el mes: 8 % en enero, 6 % en febrero y 4 % en marzo. Además, si eres contribuyente cumplido y pagaste puntual en años anteriores, puedes sumar hasta 8 % adicional . Para grupos vulnerables, el ahorro puede alcanzar 34 por ciento, dependiendo de tu municipio.

Factores que determinan el monto del Predial 2026 en el Edomex



Valor Catastral: Estimación oficial del valor de tu inmueble (ubicación, tamaño, antigüedad).

Tasa Municipal: Porcentaje aplicado por cada ayuntamiento, que varía entre municipios

Requisitos para el Descuento de hasta el 34 por ciento en el Predial 2026 en Grupos Vulnerables

Si perteneces a este sector, para validar tu 34 por ciento de descuento, deberás presentar en la tesorería municipal (o cargar en el portal si el municipio lo permite):



Identificación oficial (INE).

Documento que acredite la condición (Credencial de jubilado, pensionado, INAPAM o certificado médico de discapacidad).

Último recibo del predial pagado.

¿Dónde pagar el Predial Edomex 2026 en línea?

Para evitar filas, la mayoría de los municipios del Edomex cuentan con portales de pago electrónico. Los pasos generales son:



Ingresa al sitio oficial: https://sfpya.edomexico.gob.mx/predial/

Busca el apartado de "Trámites y Servicios" o "Pago de Impuestos".

Ingresa tu Clave Catastral (se encuentra en tu recibo anterior).

El sistema aplicará automáticamente los descuentos por pronto pago y cumplimiento.

¿En qué municipios aplica el beneficio del descuento del Predial 2026?

Los descuentos son válidos en todo el territorio estatal. A continuación, presentamos la lista alfabética de los municipios donde puedes tramitar tus beneficios:

A - C:

Acambay, Acolman, Aculco, Almoloya de Alquisiras, Almoloya de Juárez, Almoloya del Río, Amanalco, Amatepec, Amecameca, Apaxco, Atenco, Atizapán, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Atlautla, Ayapango, Calimaya, Capulhuac, Chalco, Chapa de Mota, Chapultepec, Chiautla, Chiconcuac, Chimalhuacán, Coacalco, Coatepec Harinas, Cocotitlán, Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli.

D - J:

Donato Guerra, Ecatepec de Morelos, Ecatzingo, El Oro, Huehuetoca, Hueypoxtla, Huixquilucan, Isidro Fabela, Ixtapaluca, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Jaltenco, Jilotepec, Jilotzingo, Jiquipilco, Jocotitlán, Joquicingo, Juchitepec.

L - P:

La Paz, Lerma, Luvianos, Malinalco, Melchor Ocampo, Metepec, Mexicaltzingo, Morelos, Naucalpan de Juárez, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Nopaltepec, Ocoyoacac, Ocuilan, El Oro, Otumba, Otzoloapan, Otzolotepec, Ozumba, Papalotla, Polotitlán.

S - T:

Rayón, San Antonio la Isla, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, San Martín de las Pirámides, San Mateo Atenco, San Simón de Guerrero, Santo Tomás, Soyaniquilpan, Sultepec, Tecámac, Tejupilco, Temamatla, Temascalapa, Temascalcingo, Temascaltepec, Temoaya, Tenancingo, Tenango del Aire, Tenango del Valle, Teoloyucan, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Tepotzotlán, Tequixquiac, Texcaltitlán, Texcalyacac, Texcoco, Tezoyuca, Tianguistenco, Timilpan, Tlalmanalco, Tlalnepantla de Baz, Tlatlaya, Toluca, Tonanitla, Tonatico, Tultepec, Tultitlán.

V - Z:

Valle de Bravo, Valle de Chalco Solidaridad, Villa de Allende, Villa del Carbón, Villa Guerrero, Villa Victoria, Xalatlaco, Xonacatlán, Zacazonapan, Zacualpan, Zinacantepec, Zumpahuacán, Zumpango.