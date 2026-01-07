¿Habrá unidades móviles para licencia Edomex este 2026? Guía rápida para tramitarla sin filas

Las Unidades Móviles para tramitar la Licencia Edomex 2026 se vuelven una prioridad este inicio de año, ya que tras las celebraciones de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes, miles de conductores del Estado de México retoman actividades y enfrentan la urgencia de renovar o sacar el documento rápido y sin filas, mientras buscan confirmar si este servicio sigue activo para evitar multas y contratiempos al circular.

Las unidades móviles han sido en años recientes una de las opciones más prácticas para obtener la licencia Edomex, especialmente para quienes no pueden acudir a módulos fijos o buscan resolver el trámite en menos tiempo. Este esquema permitió a miles de automovilistas regularizar su situación sin largas filas, por lo que ahora la pregunta es si las unidades móviles mantendrán la misma dinámica durante este 2026.

Para muchos conductores, contar con la licencia Edomex vigente es indispensable para evitar sanciones, retenes y problemas al circular. Por ello, el interés por las unidades móviles ha aumentado conforme avanza enero, ya que representan una alternativa cercana y, en algunos casos, más ágil que los centros tradicionales.

Licencia Edomex: ¿Las unidades móviles siguen operando este 2026?

Sí. Con el inicio del año, las unidades móviles para tramitar la licencia Edomex sí se activan de manera gradual en distintos municipios, ajustando su calendario y forma de operación para atender la alta demanda que se registra tras las vacaciones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CÓMO RENOVAR LICENCIA EDOMEX POR INTERNET: GUÍA RÁPIDA PARA EL TRÁMITE SIN FILAS

Unidades móviles: ubicación exacta para tramitar la licencia Edomex 2026

Para quienes buscan obtener su trámite de forma rápida, es clave ubicar la unidad móvil más cercana a su domicilio. A continuación, se publican las sedes que suelen activarse de manera gradual conforme avanza el año, por lo que se recomienda verificar las ubicaciones confirmadas por autoridades estatales.

En caso de estar activas, las unidades móviles permiten realizar distintos trámites relacionados con la licencia Edomex 2026, como renovación, reposición o incluso la expedición por primera vez, dependiendo del tipo de licencia y la disponibilidad del servicio en cada módulo.

Unidades móviles para licencia Edomex 2026: Fechas vigentes

Del 7 al 9 de enero de 2026



Cuautitlán Izcalli: Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769| Estacionamiento de Outlets Punta Norte

Metepec: Privada de la Besana s/n, Barrio Espíritu Santo, C.P. 52140

Chalco: Plaza Constitución 6, Col. Juchitepec, C.P. 56605

Chimalhuacán: Av. Nezahualcóyotl Mz. 004, Col. Santa María Nativitas, C.P. 56335|Estacionamiento de Plaza Chimalhuacán

Hasta el 10 de enero de 2026



Nezahualcóyotl: Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809|Estacionamiento del Estadio Neza 86

Documentos indispensables para tramitar tu Licencia Edomex 2026 en Unidades Móviles

Para que tu trámite sea aceptado en las ventanillas móviles, deberás presentar:

