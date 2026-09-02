¡Crisis histórica en Nuevo León! Solo 61% de los niños fue al kínder y el rezago podría llegar hasta la primaria

El regreso a clases en Nuevo León también puso sobre la mesa un problema que comenzó a crecer desde la pandemia: cada vez menos niños llegan al preescolar . Durante el ciclo escolar que terminó el año pasado, solo 61 por ciento de los menores en edad de cursar kínder asistió, de acuerdo con las estadísticas más recientes de la SEP .

La ausencia no termina cuando el niño llega a primaria; maestros y especialistas advierten que quienes no pasan por preescolar pueden comenzar esta etapa con dificultades para desarrollar habilidades básicas de lenguaje, lectura y comprensión, mientras los docentes deben atender dentro del mismo salón a alumnos con niveles de aprendizaje muy distintos.

¿Por qué es importante que los niños vayan al kínder?

El preescolar representa una etapa fundamental para desarrollar conocimientos que posteriormente serán necesarios en la primaria; la experiencia de docentes consultados muestra que algunos alumnos llegan a grados posteriores sin dominar habilidades de lectura o comprensión.

El problema también puede repercutir en el resto del grupo, pues los maestros deben distribuir su atención entre estudiantes que avanzan a diferentes ritmos.

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La pandemia cambió la asistencia al preescolar

La caída en la matrícula comenzó durante la pandemia y no ha logrado revertirse; entre las causas identificadas están los cambios culturales posteriores a la emergencia sanitaria y la vulnerabilidad económica de los cuidadores principales, en su mayoría mujeres.

Mientras miles de familias enfrentan estas dificultades, el impacto educativo puede aparecer años después, cuando los menores que no cursaron preescolar tengan que enfrentar las exigencias de la primaria.