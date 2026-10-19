En total abandono continúa el preescolar Telpochkali en Pahuatlán mientras los niños se quedan sin aulas

Un año después de las intensas lluvias que devastaron la Sierra Norte de Puebla en 2025, el preescolar Telpochkali, ubicado en el municipio de Pahuatlán, permanece en un estado de abandono total por parte de las autoridades estatales. A pesar de las denuncias expuestas oportunamente en televisión y de los compromisos asumidos por el gobierno de Alejandro Armenta para la reconstrucción del plantel, la realidad en la zona es desoladora: la maleza se apoderó de las instalaciones, las marcas de lodo siguen intactas en las paredes de los salones, el mobiliario y los juegos infantiles se pudren a la intemperie en el patio y la fauna nociva ya habita en las áreas del colegio.

La inacción gubernamental dejó a toda una generación de infancias sin un espacio digno para estudiar, contraviniendo el discurso oficial de atención a las comunidades de alta marginación. Mientras las familias de Pahuatlán padecen la falta de infraestructura básica y ven cómo el futuro de sus hijos queda a la deriva por promesas de reparación incumplidas, la administración estatal enfoca sus prioridades y recursos públicos en gastos ejecutivos como la adquisición de aeronaves oficiales, manteniendo a la educación pública en la Sierra Norte en el olvido institucional.