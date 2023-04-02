La presidenta Tsai de Taiwán finaliza visita a Guatemala

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, finalizó el domingo una visita de tres días a Guatemala donde ofreció más cooperación con el gobierno del presidente Alejandro Giammattei, uno de los pocos aliados que le quedan a la isla en el mundo.

Durante su visita, la presidenta Tsai firmó un acuerdo de cuatro millones de dólares para la tecnificación en áreas rurales, visitó Tikal, uno de los mayores yacimientos arqueológicos de la civilización precolombina Maya, y prometió fomentar e incrementar la cooperación entre Taiwán y Guatemala.

También recibió la Orden de los Cinco Volcanes, una de las condecoraciones más altas que entrega el país centroamericano.

"En adelante, Taiwán y Guatemala seguiremos solidarizándonos uno con el otro, profundizando la cooperación en todas las áreas posibles en base a los objetivos de paso firme, solidario y de mutuo beneficio", dijo Tsai durante un recorrido por un hospital construido gracias a la cooperación taiwanesa.

Por su parte, Giammattei, quien cursa su último año en el poder, agradeció la cortesía de su homóloga: "En nuestro corazón quedará guardada esta visita en la cual fortalecimos nuestros lazos de amistad", dijo el mandatario de 67 años de edad.

Antes de llegar a Guatemala -uno de los 13 países con los que Taiwán tiene relaciones diplomáticas- Tsai hizo una polémica escala en Nueva York que enfureció a China.

La gira de Tsai, que también la llevará a Belice la tarde del domingo, tiene lugar una semana después de que Honduras rompiera relaciones diplomáticas con Taiwán para unirse a China.

Honored to accompany @DrGiammattei to #Guatemala’s Tikal National Park, a #WorldHeritageSite, to appreciate the architecture & culture of the ancient Mayans. The view from the top of Temple II is an awe-inspiring reminder to us all to protect our cultural & natural heritages. pic.twitter.com/dP82TB47pM — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) April 2, 2023

Guerra diplomática entre Taiwán y China

Latinoamérica ha sido un campo de batalla diplomático desde que Taiwán y China se separaron en 1949, al final de la guerra civil china. Pekín considera a la isla de gobierno democrático y autónomo como parte de su territorio, que ansía recuperar, incluso por la fuerza. Bajo el principio de "Una sola China", no permite que ningún país tenga lazos diplomáticos con Pekín y Taipéi a la vez.

La preponderancia del gigante asiático se ha incrementado en la región y, en años recientes, Nicaragua, El Salvador, Panamá y Costa Rica abandonaron a Taipéi para abrazar a Pekín. Taiwán aún conserva 13 aliados diplomáticos oficiales, más de la mitad de ellos en Latinoamérica y el Caribe.

¿Por qué Guatemal tiene relaciones diplomáticas con Taiwán?

El excanciller guatemalteco Edgar Gutiérrez explicó a Reuters que la política de Guatemala de reconocer a Taiwán tiene como propósito principal "congraciarse" con Estados Unidos en un momento en el que las relaciones con Washington han sido "ríspidas" por la corrupción "desmedida" del gobierno de Giammattei, la "enorme influencia" del narcotráfico en la política y el "retroceso democrático".

"Para ganar cierto margen de tolerancia a sus acciones, ofrece algunos guiños a las agencias estadounidenses: ofrecer Guatemala como depósito de migrantes, mudar la embajada a Jerusalén, respaldar a Ucrania mediante una visita simbólica de Giammattei a Kiev, extraditar más de un centenar de narcos en 2022 y mantenerse como aliado de Taiwán", dijo Gutiérrez.