El presidente Ghani huye de Afganistán ante el avance Talibán

A través de Facebook, el presidente afgano Ashraf Ghani dijo que había abandonado el país para evitar el derramamiento de sangre cuando los talibanes entraron en la capital, Kabul.

En su publicación , Ghani dijo que se había enfrentado a una decisión difícil, con el destino de millones de residentes de Kabul y la seguridad de la ciudad en juego después de 20 años de guerra, en la que ya habían muerto innumerables personas.

"Para evitar el derramamiento de sangre, pensé que sería mejor irme", dijo en sus primeros comentarios desde que dejó el palacio presidencial y salió volando del país.

Agregó que los insurgentes del Talibán, quienes ingresaron al palacio presidencial en la capital, ahora enfrentan una prueba histórica.

"Los talibanes obtuvieron la victoria en el juicio de la espada y el arma, y tienen la responsabilidad de proteger el honor, la prosperidad y el respeto propio de nuestros compatriotas", dijo.

No reveló detalles sobre su ubicación actual. El canal de noticias Al Jazeera, citando a un guardaespaldas personal del presidente, dijo que Ghani, su esposa, el jefe de gabinete y el asesor de seguridad nacional habían volado a Tashkent, en la vecina Uzbekistán.

🇦🇫 Caos en Kabul🇦🇫



Simpatizantes talibán desarmados celebran en varios puntos de la capital afgana y piden la muerte del presidente Ashraf Ghani. pic.twitter.com/QDw92g0pSZ — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) August 15, 2021

Comunicado del presidente Ghani

"En el nombre de Alá, el Más Misericordioso, el Más Misericordioso.

¡Queridos compatriotas!

Hoy me encontré con una decisión difícil; debería enfrentarme a los talibanes armados que querían entrar al palacio o salir del querido país al que dediqué mi vida a proteger y cuidar durante los últimos 20 años.

Si no se controla, innumerables patriotas serían martirizados y la ciudad de Kabul quedaría devastada, lo que resultaría en una gran catástrofe humanitaria en la ciudad de seis millones de habitantes.

El talibán había dejado en claro que estaban dispuestos a llevar a cabo un sangriento ataque contra todo Kabul y el pueblo de la ciudad para expulsarme. Para evitar el derramamiento de sangre, pensé que sería mejor irme.

Los talibanes obtuvieron la victoria en el juicio de la espada y el arma, y tienen la responsabilidad de proteger el honor, la prosperidad y el respeto propio de nuestros compatriotas.

¿No ganaron la legitimidad de los corazones?

Nunca en la historia el poder puro le ha dado legitimidad a nadie y no se lo dará. Ahora se enfrentan a una nueva prueba histórica; o protegerán el nombre y el honor de Afganistán o darán prioridad a otros lugares y redes.

Mucha gente tiene miedo y no tiene fe en el futuro. El talibán debe asegurarse de que todos los pueblos, etnias, diferentes estratos, hermanas y mujeres del Afganistán tengan un plan claro para ganar legitimidad y ganarse el corazón de la gente y compartirlo con la gente.

Siempre continuaré sirviendo a mi gente intelectualmente y a través de programas. ¡Muchas más noticias para el futuro!

Viva Afganistán "

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