El presidente de Haití, Jovenel Moise, recibió 12 disparos directos

Jovenel Moise, presidente de Haití, recibió 12 disparos de bala durante el ataque que terminó con su vida, la madrugada del miércoles, de acuerdo con un informe forense presentado por el Juez de Paz, Carl Henry Destin.

En una entrevista para el diario local Le Nouvelliste, el magistrado señaló que el cadáver del mandatario tenía impactos realizados con armas de gran calibre y también con 9 milímetros.

"Lo encontramos acostado boca arriba, pantalón azul con camisa blanca, manchada de sangre, la boca abierta, con el ojo izquierdo perforado. Vimos un agujero de bala en la frente, uno en cada pezón, tres en la cadera, uno en el abdomen".

El juez fue el responsable de levantar el informe forense sobre el asesinato de Jovenel Moise, y afirmó que la única persona que resultó herida durante el brutal ataque fue Martine, la primera dama, quien fue trasladada a Miami, Estados Unidos.

La hija de la pareja estaba en la misma habitación que sus padres al momento del ataque, pero consiguió escapar a la habitación de su hermano, quien también resultó ileso. Previamente, autoridades haitianas habían informado que los hijos del presidente estaban en lugares seguros, pero no se habían dado detalles sobre su estado de salud.

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Asaltantes saquearon pertenencias de Jovenel Moise

El magistrado también dijo que el escritorio y la habitación de Moise fueron saqueados por los asaltantes, y aparentemente se llevaron objetos de valor. El responsable del informe añadió que aún se realizan investigaciones para saber si sustrajeron documentos de Estado.

Durante la tarde-noche del miércoles, la policía de Haití confirmó que cuatro responsables del ataque habían sido abatidos, mientras que dos más ya habían sido arrestados, además de que se consiguió el rescate de tres policías que habían sido tomados como rehenes.

De acuerdo con la policía, los asesinos fueron abatidos y detenidos durante una balacera registrada en la zona de Pélerin, donde se encuentra la residencia de Jovenel Moise. Previamente, autoridades habían señalado que el comando que atacó al jefe de Estado estaba conformado por extranjeros de habla española e inglesa, pero hasta ahora no se ha confirmado la nacionalidad de los agresores abatidos y detenidos.

Claude Joseph, primer ministro interino de Haití, sostuvo una conversación con Antony Blinken, secretario de estado de Estados Unidos, a quien le confirmó la realización de elecciones, conforme a lo que ya estaba establecido previamente en el calendario. Por ahora, las elecciones presidenciales y legislativas están pactadas para el 26 de septiembre.

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