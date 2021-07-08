¿Quién es Jovenel Moise, el presidente de Haití asesinado a tiros?

Jovenel Moise era el presidente de Haití hasta este miércoles 7 de julio, antes de que fuera asesinado a tiros durante la madrugada en su residencia en Puerto Príncipe, la capital de aquel país, por lo que ha surgido el cuestionamiento sobre quién era y por qué fue atacado.

El presidente de Haití, Jovenel Moise, tenía 53 años y había asumido el cargo en febrero de 2017, luego de ganar las elecciones como candidato del Partido Haitiano Tet Kale (PHTK), el cual ya estaba al frente del poder desde ese entonces.

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El cuestionamiento sobre quién era Jovenel Moise también surgió por su poca experiencia en la política, ya que previamente fue empresario en diferentes sectores como la agricultura y la energía, pues contaba con plantíos de plátanos, una planta de agua y fundó una empresa de energía solar y eólica que beneficia a comunidades del noroeste de Haití.

Jovenel Moise se convierte en presidente de Haití entre polémica

Los partidos políticos que perdieron contra Jovenel Moise cuando se convirtió en el presidente de Haití reclamaron que no tenía experiencia en la política y no reconocieron los resultados de las elecciones, las cuales fueron anuladas en octubre de 2015 y aplazadas por violentas protestas en las calles y por el paso del huracán Matthew, en octubre de 2016.

La principal promesa de campaña que había hecho fue terminar con la pobreza del país con la creación de millones de empleos gracias a la modernización del sector agrícola y al fomentar las exportaciones.

J’invite les policiers à être les alliés du peuple, étant issus de la même souche. Je voudrais que vous et la population civile renforciez votre complicité pour contenir les actions tendancieuses des éventuels fauteurs de troubles. La paix doit être permanente sur notre sol. pic.twitter.com/nKCZxv9KGT — Président Jovenel Moïse (@moisejovenel) June 12, 2021

Protestas contra Jovenel Moise como presidente de Haití

El periodo como presidente de Haití de Jovenel Moise estuvo marcado por una serie de protestas, por ejemplo, en febrero de 2019, unos disturbios dejaron un saldo de varios muertos, heridos y propiedades destruidas.

Las manifestaciones eran por la inflación que en ese momento sufría Haití y porque un sector exigía su renuncia.

Las críticas aumentaron a principios de 2021 cuando pidió un año más en el cargo como presidente de Haití, lo que desató protestas en la capital, arrestos y la destitución de varios jueces del Tribunal Supremo.

J’ai eu le plaisir de participer au Forum sur la diplomatie à Antalya, en Turquie. Ce Forum dont le thème est axé sur la «Diplomatie innovante, nouvelle ère, nouvelle approche» est une occasion pour Haïti de développer de nouvelles coopérations avec certains pays dans le monde. pic.twitter.com/swwAZb7afP — Président Jovenel Moïse (@moisejovenel) June 19, 2021

Biografía de Jovenel Moise

Jovenel Moise nació en Trou du Nord, en el noreste del país, en 1968. Se crió en el seno de una familia modesta en la que su madre trabajaba como costurera y comerciante, mientras su padre era agricultor y mecánico.

A los 6 años, Jovenel Moise y su familia se trasladaron a la capital Puerto Príncipe, donde pudo continuar con sus estudios hasta ingresar a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Quisqueya.

¿Quién era Jovenel Moise en la agricultura? En 1996 se mudó a la comuna de Port-de-Paix, donde comenzó un proyecto agrícola para producir bananas orgánicas. Así empezó su éxito empresarial que le valió el sobrenombre de ‘El hombre de las bananas’, mismo que le puso la prensa al convertirse en el 42° presidente de Haití.

Ese mismo año se casó con Martine Joseph, una de sus compañeras de clase, quien también resultó herida en el ataque de este miércoles. La pareja tuvo dos hijos y una hija.

Tranzisyon pa janm pote anyen pou peyi a sinon ke vye kontra malatchonn, separe Leta an myèt moso epi chak moun kenbe yon moso Leta nan pòch yo. Mezanmi nou pap ka kontinye ap fèl konsa. Mwen mande pou tout aktè yo fè yon jefò pou n mete peyi a sou ray estabilite. pic.twitter.com/P35uszkCZu — Président Jovenel Moïse (@moisejovenel) May 18, 2021

Ataque contra Jovenel Moise en su casa en Haití

Este 7 de julio, Jovenel Moise sufrió un ataque a tiros por hombres con armas de gran calibre, que le costó la vida, mientras estaba en su residencia privada. Su esposa resultó herida y su estado de salud es reportado como crítico.

Sin embargo, la Policía de Haití logró la detención de los presuntos asesinos de Jovenel Moise, alrededor de las 18:00 hora local.

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