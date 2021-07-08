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¿Quién es Jovenel Moise, el presidente de Haití asesinado a tiros?

El presidente de Haití, Jovenel Moise, fue asesinado a tiros en su residencia privada; los presuntos responsables ya fueron detenidos.

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|Crédito: Reuters

Escrito por: Azteca Noticias

Jovenel Moise era el presidente de Haití hasta este miércoles 7 de julio, antes de que fuera asesinado a tiros durante la madrugada en su residencia en Puerto Príncipe, la capital de aquel país, por lo que ha surgido el cuestionamiento sobre quién era y por qué fue atacado.

El presidente de Haití, Jovenel Moise, tenía 53 años y había asumido el cargo en febrero de 2017, luego de ganar las elecciones como candidato del Partido Haitiano Tet Kale (PHTK), el cual ya estaba al frente del poder desde ese entonces.

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El cuestionamiento sobre quién era Jovenel Moise también surgió por su poca experiencia en la política, ya que previamente fue empresario en diferentes sectores como la agricultura y la energía, pues contaba con plantíos de plátanos, una planta de agua y fundó una empresa de energía solar y eólica que beneficia a comunidades del noroeste de Haití.

Jovenel Moise se convierte en presidente de Haití entre polémica

Los partidos políticos que perdieron contra Jovenel Moise cuando se convirtió en el presidente de Haití reclamaron que no tenía experiencia en la política y no reconocieron los resultados de las elecciones, las cuales fueron anuladas en octubre de 2015 y aplazadas por violentas protestas en las calles y por el paso del huracán Matthew, en octubre de 2016.

La principal promesa de campaña que había hecho fue terminar con la pobreza del país con la creación de millones de empleos gracias a la modernización del sector agrícola y al fomentar las exportaciones.

Protestas contra Jovenel Moise como presidente de Haití

El periodo como presidente de Haití de Jovenel Moise estuvo marcado por una serie de protestas, por ejemplo, en febrero de 2019, unos disturbios dejaron un saldo de varios muertos, heridos y propiedades destruidas.

Las manifestaciones eran por la inflación que en ese momento sufría Haití y porque un sector exigía su renuncia.

Las críticas aumentaron a principios de 2021 cuando pidió un año más en el cargo como presidente de Haití, lo que desató protestas en la capital, arrestos y la destitución de varios jueces del Tribunal Supremo.

Biografía de Jovenel Moise

Jovenel Moise nació en Trou du Nord, en el noreste del país, en 1968. Se crió en el seno de una familia modesta en la que su madre trabajaba como costurera y comerciante, mientras su padre era agricultor y mecánico.

A los 6 años, Jovenel Moise y su familia se trasladaron a la capital Puerto Príncipe, donde pudo continuar con sus estudios hasta ingresar a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Quisqueya.

¿Quién era Jovenel Moise en la agricultura? En 1996 se mudó a la comuna de Port-de-Paix, donde comenzó un proyecto agrícola para producir bananas orgánicas. Así empezó su éxito empresarial que le valió el sobrenombre de ‘El hombre de las bananas’, mismo que le puso la prensa al convertirse en el 42° presidente de Haití.

Ese mismo año se casó con Martine Joseph, una de sus compañeras de clase, quien también resultó herida en el ataque de este miércoles. La pareja tuvo dos hijos y una hija.

Ataque contra Jovenel Moise en su casa en Haití

Este 7 de julio, Jovenel Moise sufrió un ataque a tiros por hombres con armas de gran calibre, que le costó la vida, mientras estaba en su residencia privada. Su esposa resultó herida y su estado de salud es reportado como crítico.

Sin embargo, la Policía de Haití logró la detención de los presuntos asesinos de Jovenel Moise, alrededor de las 18:00 hora local.

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