Detienen a presuntos asesinos de Jovenel Moise, presidente de Haití

La Policía de Haití logró la detención de los presuntos asesinos del presidente Jovenel Moise, a pocas horas del crimen. Frantz Exantus, secretario de Estado de Comunicación, informó sobre la detención de los sujetos que habrían asesinado a Jovenel Moise.

Los presuntos asesinos fueron interceptados por la Policía Nacional en Pelerin poco después de las 6 p.m.

A través de su cuenta de Twitter, agregó que la detención se realizó alrededor de las 18:00 horas local y dijo que más adelante darán a conocer los detalles sobre la captura de los supuestos asesinos.

Des présumés assassins du Pdt @moisejovenel interceptés par la Police nationale à pélérin peu avant 6h ce soir. Plus de détails dans les prochaines minutes sur la TNH. — Frantz Exantus (@FrantzExantusHT) July 7, 2021

Jovenel Moise es asesinado en su casa en Haití



El presidente de Haití, Jovenel Moise, fue asesinado a tiros por hombres con armas de gran calibre en su residencia privada durante la noche en un "acto inhumano y barbárico".

La esposa de Jovenal Moise, Martine Moïse, también resultó herida durante el ataque que ocurrió alrededor de la una de la madrugada, por lo que su estado de salud se reporta en estado crítico; sin embargo, ya está recibiendo tratamiento médico en Miami, anunció el embajador de Haití en Washington.

Tras el asesinato de Jovenel Moise, el primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, informó que se declaró el estado de emergencia en medio de la confusión sobre quién tomaría las riendas del país; asimismo, se inició una operación para capturar a los responsables.

Te puede interesar: Declaran estado de sitio en Haití, tras asesinato de Jovenel Moise

Comunidad internacional condena asesinato de Jovenel Moise

Tras las noticias del asesinato del presidente de Haití, Washington y países de América Latina condenaron el crimen, que coincidió con una ola de violencia de pandillas en Puerto Príncipe, avivada por una grave crisis humanitaria y por el caos que ha llevado a muchos distritos de la capital a convertirse en zonas prohibidas.

Videos de asesino de Jovenel Moise circulan en redes sociales

En redes sociales circula el video en el que se observa que hombres, presuntamente los asesinos del presidente de Haití, ingresaron a la residencia de Jovenel Moise tras afirmar que eran miembros de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA).

El embajador de Haití en Estados Unidos, Bocchit Edmond, confirmó que los pistoleros se habían identificado falsamente como agentes de la DEA, de acuerdo con información de la agencia Reuters.

Agregó que una fuente del gobierno estadounidense negó que la DEA tuviera algo que ver con el asesinato.

Desde que asumió en 2017, Jovenel Moise enfrentó pedidos de dimisión y protestas masivas primero por acusaciones de corrupción y su gestión de la economía, y después por su creciente control del poder.

Te puede interesar: Video: Captan a hombres armados cerca de la casa de Jovenel Moise en Haití

