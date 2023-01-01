El presidente Putin da su mensaje de Año Nuevo desde cuartel militar

El presidente ruso, Vladímir Putin, dedicó su discurso anual de Año Nuevo a reunir al pueblo ruso detrás de sus tropas que luchan en Ucrania y prometer la victoria sobre los "neonazis" ucranianos y un Occidente supuestamente decidido a "destruir Rusia".

En un mensaje de video grabado severo y combativo, transmitido por la televisión nacional, Putin presentó la guerra, a la que llama una "operación militar especial", como una lucha casi existencial por el futuro de Rusia.

Sus soldados, dijo, luchaban por "nuestra patria, la verdad y la justicia... para que se pueda garantizar la seguridad de Rusia".

Durante meses, el Kremlin presentó el conflicto con Ucrania como una campaña limitada que no afectaría la vida de la mayoría de los rusos.

Pero el discurso, pronunciado frente a soldados con rostros sombríos en uniforme de combate, puso la guerra directamente en el centro del escenario, diciendo a las familias reunidas para la celebración principal del año que los próximos meses requerirán el apoyo y el sacrificio de todos.

The Russian leader recorded his traditional end-of-year speech, wishing happy holidays to his compatriots and listing the most important changes & challenges that the country faced in 2022.



Putin delivered a nine-minute New Year's message #Moscow #Russia pic.twitter.com/HSNJ1ZyTYA — 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) December 31, 2022

El mensaje se transmitió a millones de hogares en la televisión estatal justo antes de que los relojes marcaran la medianoche en cada una de las 11 zonas horarias de Rusia, mientras las familias disfrutaban de una comida festiva e intercambiaban regalos.

En el discurso de nueve minutos, el más largo de sus 22 años en el poder, Putin apuntó a quienes se oponen al conflicto, una cruzada personal que ahora define su mandato y las relaciones de Rusia con el mundo.

El año pasado, dijo, había "puesto muchas cosas en su lugar, separando claramente el coraje y el heroísmo de la traición y la cobardía".

En un rechazo a los llamados de Kiev para que las tropas rusas se retiren como paso previo a las negociaciones, Putin dijo que Rusia estaba "defendiendo a nuestro pueblo y nuestro territorio histórico".

También acusó a Occidente de mentirle a Rusia y de provocar a Moscú para lanzar su campaña militar.

"Occidente mintió sobre la paz", dijo Putin. "Se estaba preparando para la agresión... y ahora están usando cínicamente a Ucrania y a su gente para debilitar y dividir a Rusia.

"Nunca hemos permitido esto, y nunca permitiremos que nadie nos haga esto".

Kiev y Occidente rechazan la acusación reiterada de Putin de que la alianza occidental de la OTAN planeó usar a Ucrania como plataforma para amenazar a Rusia, y dicen que lanzó una guerra de agresión sin fundamento en un intento por apoderarse del territorio e instalar un régimen más de su agrado.