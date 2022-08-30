Nicaragua: Gobierno de Ortega presenta imágenes de presos políticos

La dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua presentó las primeras imágenes de varios presos políticos, opositores encarcelados el año pasado antes de las elecciones presidenciales en las que Ortega resultó reelecto, tras denuncias de los familiares sobre el estado de salud de los detenidos.

La justicia de Nicaragua, afín a Daniel Ortega, presentó por primera vez a un grupo de presos políticos detenidos en 2021 antes de las elecciones presidenciales, en las cuales Ortega fue reelecto.

Las elecciones fueron tachadas de fraudulentas por la comunidad internacional tras Ortega encarcelar a todos los contrincantes que pretendían participar en el proceso y otros líderes de la oposición; hoy, presos políticos.

Entre los presos políticos presentados se encuentran los aspirantes a la presidencia Miguel Mora, Juan Sebastián Chamorro y Medardo Mairena. También los líderes de la oposición Lesther Alemán y Max Jeréz, quienes participaron durante el primer diálogo nacional en el año 2018, cuando empezaron las protestas contra Daniel Ortega.

La presentación de los presos políticos, quienes han sido condenados en procesos judiciales señalados de "nulos" por la comunidad internacional, se dan un día después que familiares de los presos políticos denunciaron la situación de salud de los mismos después de un año de "encierro" en la cárcel de máxima seguridad en Managua, Nicaragua, conocida como El Chipote.

La situación política en Nicaragua es grave. Evan Illis, experto en Relaciones Internacionales, indicó que desde el año 2018 y especialmente desde las elecciones de noviembre de 2021 "el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo está aumentando la represión, intentando cerrar los espacios cívicos que quedaban" en Nicaragua.

Washington ha demandado en reiteradas ocasiones la libertad de los presos políticos y ha impuesto sanciones contra la administración de Ortega.

El abogado guatemalteco Stuardo Ralón, quien funge como primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD), reprobó la situación en que se encuentran los presos políticos en Nicaragua.

Condeno las graves condiciones de detención de los Presos Políticos y de Conciencia en Nicaragua, quienes deben ser liberados inmediatamente.