¿Quién es Yevgeny Prigozhin? El sanguinario líder del Grupo Wagner que amenaza a Putin

Durante las primeras horas de este sábado 24 de junio, Rusia recibió las amenazas por parte del Grupo Wagner, una organización mercenaria liderada por Yevgeny Prigozhin que ha trabajado de la mano de las autoridades del Kremlin; sin embargo, tras denunciar el ataque contra sus propias tropas, informaron que habían tomado el control de la ciudad de Rostov con la intención de llegar a Moscú y derrocar a la cúpula militar.

Con el riesgo latente de desatar una guerra civil en medio del conflicto con Ucrania, el nombre de Prigozhin ha llamado la atención del mundo entero debido a su feroz postura y a su pasado crudo, que algunos incluso han calificado como sanguinario, a pesar de inmiscuirse en el gobierno de Vladimir Putin mediante las lucrativas concesiones que recibió por su empresa de catering.

¿Quién es Yevgeny Prigozhin, líder del Grupo Wagner?

La figura de Yevgeny Prigozhin se puede resumir en un video difundido el pasado 5 de mayo de 2023, cuando fue grabado junto a los cuerpos de varios mercenarios del Grupo Wagner, mientras señalaba a la cúpula militar rusa de haber provocado esta sangre debido a una falta de apoyo, concretamente en cuestión de municiones durante su combate contra Ucrania.

Y es que el Grupo Wagner nació en 2014 como una agrupación paramilitar financiada por el gobierno de Rusia al anexar la región de Crimea. Desde entonces estuvo caracterizada por técnicas radicales, sanguinarias y bajo algunos señalamientos internacionales de violar derechos humanos, actitud con la que ha sido vinculada el fundador Prigozhin.

Yevgeny es conocido por expresarse de forma agresiva y con un lenguaje repleto de groserías. Visto generalmente en el campo de batalla junto a sus tropas radicales, el hombre de 62 años mantiene la cabeza rapada y es la cara de la intimidación de Wagner, pues ha impulsado la idea de reclutar prisioneros rusos para conformar su equipo de mercenarios.

¿Por qué le dicen "el chef de Putin" a Yevgeny Prigozhin?

A pesar de que hoy mantiene abiertamente diferencias con el Ministerio de Defensa de Rusia por su planeación militar y su apoyo al Grupo Wagner, Prigozhin mantiene una relación de muchos años con Vladimir Putin y su entorno, pues aunque no presumen una amistad, el vínculo creció desde que consiguió que su empresa de catering fuera la contratada para servir al gobierno, motivo por el que fue apodado "el Chef de Putin".

Originario de San Petersburgo, el pasado de Yevgeny Prigozhin esconde una larga condena en la cárcel durante la década de los 80. Tras salir, empezó su industria culinaria con un puesto de hot dogs, que eventualmente le dieron pie a tener inversiones en supermercados y su propio restaurante, donde logró atraer a gente influyente del Kremlin.

Convertido en un auténtico oligarca, se adentró en la disciplina bélica y fundó el Grupo Wagner, repleto de violentos mercenarios que han hecho trabajos en Libia, Siria, la República Centroafricana y Mali, entre otros países.

Rusia abre nuevo frente de combate: Vladimir Putin acusa al grupo Wagner de traición e insurrección armada. REUTERS/Stringer|STRINGER/REUTERS

Guerra de Prigozhin contra la cúpula militar de Rusia

Ya en medio de su importante participación en la guerra contra Ucrania, Yevgeny Prigozhin empezó a arremeter con insultos a los altos mandos de Vladimir Putin, en especial contra el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, a quienes ha acusado de traición.

Con estos dos personajes como principales rostros señalados por entorpecer y matar a sus mercenarios, la tensión vivió su punto más alto este 24 de junio, cuando amenazó con invadir Moscú para derrocarlos y establecer un nuevo orden en el aspecto militar de Rusia.

Por último, Estados Unidos y la Unión Europea mantienen sanciones a Prigozhin por su papel al frente de Wagner. Además de acusarle por financiar un grupo digital conocido como Internet Research Agency, el cual habría intentado influir en las elecciones estadounidenses, de acuerdo con las autoridades norteamericanas.

*Con información de Reuters