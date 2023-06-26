¡Lanza ultimátum! Vladimir Putin acusa al Grupo Wagner de “traicionar a la patria”

Las tensiones entre Rusia y el grupo Wagner continúan, este lunes 26 de junio, el presidente Vladimir Putin emitió un mensaje para todo el país en el que acusó a los mercenarios de traicionar a la patria y enfatizó que cualquier intento de rebelión será reprimido.

"Cualquier rebelión armada o intento de chantaje habría sido reprimido (…) Los integrantes del Grupo Wagner traicionaron a la patria", dijo Putin.

Los comentarios se dan luego que el líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin, indicó que atacaron un campamento en el que un gran número de personas murieron, el Kremlin lo negó a lo largo del sábado; sin embargo, se comenzó a hablar de una guerra civil, misma encendió las alarmas mundiales hasta que este lunes Prigozhin afirmó que sólo buscaba protestar y no derrocar al gobierno.

Putin agradeció el trabajo de los soldados muertos durante combates contra Grupo Wagner

El representante del Kremlin habló sobre el papel de los soldados rusos y les agradeció la valentía de las personas que perdieron la vida durante la rebelión del Grupo Wagner; puntualizó que serían aplastados en caso de intentar alguna maniobra que atente contra la nación.

“La solidaridad de nuestra sociedad ha demostrado que cualquier chantaje e intento de atizar la agitación interna están condenados al fracaso”, dijo Putin.

Presidente Vladimir Putin invitó a los mercenarios de Grupo Wagner a unirse al ejército ruso

El sorpresivo mensaje no sólo habló sobre el líder de Grupo Wagner, también le realizó una propuesta a los integrantes de dicha banda, les dio la oportunidad de marcharse a Bielorrusia o bien, unirse al ejercito.

"Hoy tienen la oportunidad de continuar sirviendo a Rusia al firmar un contrato con el Ministerio de Defensa (...), regresar con su familia y amigos. O los que quieran pueden ir a Bielorrusia", explicó.

El mensaje de Putin concluyó con un recordatorio para todos los “enemigos” de su país, recordó que buscan generar inestabilidad en su nación, pero no lo han logrado.

"Todos los enemigos en el extranjero y los traidores nacionales querían que lucháramos entre nosotros. Ellos fallaron", consignó.

⚡️Full video of Vladimir Putin's address to the citizens of Russia pic.twitter.com/2QKyB2FB0q — War Monitor (@WarMonitors) June 26, 2023

¿Qué es el grupo Wagner, los mercenarios que actuaron contra Putin?

En el año 2014, el Grupo Wagner comenzó a darse a conocer tras vivir y actuar bajo la sombra; en aquel momento se situaban al este de Ucrania, su poderío creció a tal forma de tener bases en el Medio Oriente y África, de cinco mil paramilitares aumentaron a 50 mil y ha sido uno de los brazos más fuertes del gobierno ruso durante la invasión al país de Volodimir Zelenski.

