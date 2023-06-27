Primer coche volador en todo el mundo es presentado en China

La industria automotriz ha estado llena de entusiasmo luego de que el fabricante de automóviles chino Guangzhou Automobile Group (GAC) presentara su revolucionario proyecto del primer coche volador en el mundo, GOVE, en Guangzhou, capital de la provincia de Guangdong, en el sur de China.

Primer coche volador en el mundo también puede circular por calles y carreteras

La empresa automotriz estatal china, Guangzhou Automobile Group (GAC) presentó un prototipo de automóvil volador que también puede circular por las calles y carretera, sumándose así a otras compañías que están impulsando la investigación y el desarrollo para hacer realidad el modo de transporte futurista.

El innovador vehículo transita sin problemas entre los viajes aéreos y terrestres, asombrando al público y brindando una visión del futuro del transporte.

El primer coche volador en todo el mundo

El vuelo inaugural del automóvil lo convirtió en el primer coche volador en hacerlo en todo el mundo.

Se llama GOVE, un vehículo monoplaza que combina un dron de pasajeros equipado con seis rotores que puede plegarse a un chasis de automóvil de cuatro ruedas para desplazarse por las carreteras. El dron y el chasis se separan antes del vuelo.

El GOVE se elevó a 18 metros del suelo

Durante la ceremonia de inauguración, el GOVE se elevó a 18 metros del suelo antes de avanzar suavemente.

Diseño innovador del coche volador

La compañía mostró a la prensa especializada el vehículo volando con un pasajero a bordo. El chasis es recargable y puede ser operado de forma remota.

Además, el coche volador tiene capacidades de movimiento omnidireccional y propiedades compartidas, lo que permite que la cabina se empareje libremente y se recargue en cualquier momento.

"El proyecto del automóvil volador cuenta con un sistema de energía con múltiples diseños redundantes. Incluso si una sola unidad de energía falla en el aire, aún puede completar su misión de vuelo con facilidad. El GOVE también incorpora un sistema de reconocimiento de múltiples objetos, que identifica con precisión obstáculos desde una perspectiva completa", dijo Wu Jian, director del Instituto de Investigación GAC.

Se espera que colabore con plataformas de transporte compartido

En el futuro, se espera que GOVE colabore con plataformas de transporte compartido, taxis autónomos y otras soluciones de transporte para ayudar a construir una solución de viaje integrada.

El nombre del automóvil, GROVE, es un acrónimo que hace referencia al vehículo eléctrico de vuelo vertical de GAC, adaptado para su uso en movimiento.

No se anunciaron detalles como el precio ni una fecha estimada de producción, pero un ejecutivo de la empresa dijo que su comercialización «probablemente llevará mucho tiempo».

A pesar del creciente uso de drones en China para hacer fotografías y riego en agricultura, el país aún no cuenta con regulaciones para el transporte de pasajeros.

Airbus y otras compañías han presentado en el pasado conceptos de autos voladores que se separan de un chasis de automóvil. En China, otras empresas que están desarrollando drones de pasajeros incluyen a Xpeng, una startup de vehículos eléctricos.

