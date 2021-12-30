¿Cuál es el primer lugar en el mundo en recibir el Año Nuevo?

A nivel internacional, la isla llamada Navidad, cuyo nombre oficial es República de Kiribati, ubicado al norte de Australia, es el primer lugar en recibir el Año Nuevo en el mundo.

Este país poco conocido está en el Océano Pacífico, encima de la línea ecuatorial, más específicamente a 232 kilómetros, razón por la que tiene el primer huso horario del planeta.

Kiribati es una república insular del Pacífico Central, conformada de 33 atolones, islas coralinas, con lagunas y playas de arena blanca, de las cuales algunas se encuentran desiertas.

Luego de que el Año Nuevo alcance a esta pequeña isla, estos son los lugares que pasarán antes al 2022:



República de Kiribati Isla Chatham en Nueva Zelanda Fiyi y Tonga Rusia Isla Norfolk en Australia

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¿Cuál es el último país en recibir el Año Nuevo en el mundo?

Por otro lado, Samoa Americana, un territorio bajo supervisión del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, es el último lugar en celebrar el Año Nuevo.

El sitio se ubica al oeste de las islas Cook, a siete mil 800 kilómetros lejos de San Diego California, y dos mil kilómetros Nueva Zelanda.

A pesar de que este sitio llegará al 2022 después de todos en el mundo, la diferencia horaria no es tan diferente de América. Para que te des una idea, estos son los cinco últimos sitios en celebrar Año Nuevo:



Isla Baker e isla Howland en Estados Unidos Isla Niue en Nueva Zelanda Polinesia Francesa Isla Pitcairn de Reino Unido Isla Revillagigedo en México

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¿Por qué el Año Nuevo llega antes en algunas partes del mundo?

El Año Nuevo llega en diferente momento en todo el mundo, debido a que existen los husos horarios, es decir, en respuesta a la rotación de la tierra.

Algunos países como Francia, le llevan a México siete horas, pero en el caso de Kiribati, el primer lugar que recibe el 2022, la diferencia es de 20 horas.

Por lo tanto, cuando la Isla Navidad, celebre Año Nuevo en México, apenas serán las cuatro de la mañana del 31 de diciembre del 2021.

