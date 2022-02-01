Boris Johnson asistió a fiesta durante confinamiento de enero de 2021

El primer ministro británico, Boris Johnson, nuevamente fue señalado por violar el confinamiento. Esta vez por asistir a una fiesta de despedida el 14 de enero de 2021, durante el período de confinamiento posterior a la Navidad, informó el martes el diario The Guardian.

Esta escapada se suma a la lista de eventos sociales del gobierno del Primer Ministro que parecen incumplir las normas en la pandemia.

El evento figuraba en "Partygate", la investigación que publicó el lunes 31 de enero la funcionaria Sue Gray sobre las fiestas gubernamentale que ocurrieron cuando a los británicos se les prohibió las reuniones sociales bajo las restricciones del coronavirus. Gray señaló que estas son "fallas graves de liderazgo" en el corazón del gobierno británico.

Por su parte, el primer ministro Boris Johnson, dijo el martes 1 de febrero que el gobierno planeaba publicar el informe completo sobre las fiestas de confinamiento "tan pronto como se haya completado el proceso".

La policía británica está investigando 12 posibles reuniones por romper las reglas de COVID-19, muchas celebradas en la oficina y residencia de Boris Johnson, incluidas algunas a las que asistió el propio primer ministro.

Se espera que la investigación, que está revisando 500 piezas de evidencia y más de 300 fotografías, tome semanas.

En #ReinoUnido la oposición pide la renuncia del Primer Ministro #BorisJohnson por las fiestas realizadas en la residencia oficial mientras ordenó severas medidas de confinamiento para evitar la #pandemia Denuncian excesivo consumo de alcohol. Daniel Postico informa desde Londres pic.twitter.com/vObJPQXPV9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 1, 2022

Más presion sobre Boris Johnson

Boris Johnson hizo las declaraciones sobre el Partygate durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy en Kiev. Ahí se le preguntó a Johnson si había hecho lo suficiente para sobrevivir a las consecuencias del informe preliminar de Gray. Dijo que estaba centrado en las prioridades del pueblo británico.

Johnson se ha visto presionado por confirmar que los hallazgos completos de Gray se harán públicos cuando se complete la investigación policial, y para detallar si los detectives le impusieron multas a él o a su personal.

Boris Johnson estaba en Ucrania para mostrar su solidaridad al país en un momento en que Rusia ha concentrado más de 100,000 soldados en la frontera con Ucrania, mientras los países de la OTAN y sus aliados temen que Moscú pueda estar planeando una invasión.