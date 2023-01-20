Multan a Rishi Sunak por no usar cinturón de seguridad en el auto

La policía de Reino Unido impuso una multa al primer ministro Rishi Sunak por no utilizar el cinturón de seguridad dentro de un auto en movimiento mientras grababa un video para las redes sociales.

Tras el incidente, Rishi Sunak se disculpó y calificó su acto como “un breve error de juicio”, de acuerdo con un portavoz de Downing Street.

En tanto, la policía de Reino Unido confirmó en un comunicado que a través de un video compartido en redes sociales ubicaron a un hombre de 42 años que viajaba sin cinturón de seguridad, por lo que recibió una multa.

“Tras la circulación de un video en las redes sociales que muestra a una persona que no usa el cinturón de seguridad mientras es pasajero en un automóvil en movimiento en Lancashire, hoy (viernes 20 de enero) emitimos a un hombre de 42 años de Londres con una oferta condicional de pena fija”.

Following the circulation of a video on social media showing an individual failing to wear a seat belt while a passenger in a moving car in Lancashire we have today (Friday, Jan 20) issued a 42-year-old man from London with a conditional offer of fixed penalty. pic.twitter.com/i2VJkFL2oL — Lancashire Police (@LancsPolice) January 20, 2023

Según el sitio web del gobierno del Reino Unido, Rishi Sunak recibirá una multa de 500 euros por no usar el cinturón de seguridad a bordo de un auto en movimiento.

Rishi Sunak viaja en auto sin cinturón de seguridad

El primer ministro británico apareció en un video el jueves sin usar el cinturón de seguridad en un automóvil en movimiento.

El video publicado en la propia cuenta de redes sociales de Rishi Sunak lo mostraba dirigiéndose a una cámara mientras estaba sentado en la parte trasera del automóvil, sin cinturón de seguridad visible.

Durante el video Rishi Sunak anunciaba que se destinarían más de dos mil millones de euros para apoyar proyectos en cien comunidades en todo el Reino Unido. No obstante, lo que más llamó la atención de las personas fue que no llevaba el cinturón de seguridad.

Un informe del gobierno publicado en 2021 en Reino Unido, dijo que el 24 por ciento de las muertes de ocupantes de automóviles en los cinco años anteriores no usaban el cinturón de seguridad.