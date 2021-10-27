Estados Unidos (EU) emitió su primer pasaporte con identificador de género X, diseñado para personas no binarias, intersexuales e inconformes de género.

El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que emitió el primer pasaporte local con un identificador de género X, diseñado para las personas no binarias, intersexuales e inconformes de género.

#Entérate | Estados Unidos emitió el primer #pasaporte local con identificador de #géneroX, diseñado para personas no binarias, intersexuales e inconformes de género. Una alternativa en sus documentos de #viajes.

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En un comunicado, el Departamento de Estado informó acerca de este nuevo documento que otorga una opción diferente a masculino o femenino en sus documentos de viajes.

Desde el pasado mes de junio, el secretario de Estado de la Unión Americana, Antony Blinken, anunció que se ofrecería el indicador X en el pasaporte, una opción que ya ha sido incluida en países como Canadá, Alemania, Australia e India, quienes ofrecen un tercer género en sus documentos oficiales.

Ned Price, vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que su país está avanzando hacia la inclusión de un identificador de género X como una opción para quienes soliciten pasaporte o Reporte Consular de Nacimiento en el Extranjero.

.@StateDept continues to take steps to demonstrate our commitment to promoting the freedom, dignity, and equality of all people - including LGBTQI+ U.S. citizens. https://t.co/39tqEgJiNo — Ned Price (@StateDeptSpox) October 27, 2021

Ned Price, vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos:

Esperamos ofrecer esta opción en a todos los solicitantes habituales de pasaportes una vez que completemos el sistema requerido y las actualizaciones de formularios a comienzos del 2022.

Aun así, no se detalló información sobre quién le fue emitido el primer pasaporte con el indicador de género X en Estados Unidos.