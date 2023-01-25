Así fueron las primeras elecciones presidenciales en México

Las primeras elecciones en México se llevaron a cabo en octubre de 1824 , tan solo unos días después de entrar en vigor la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, así lo indican escritos de Ignacio González-Polo.

De acuerdo con el documento, "De cómo tomó posesión de su cargo el primer presidente de los Estados Unidos Mexicanos", las primeras elecciones del México independiente se realizaron luego de instalar un gobierno provisional constituido por tres individuos, llamado "Supremo Poder Ejecutivo" que ejerció sus funciones del 1º de abril de 1823 al 10 de octubre de 1824.

El Supremo Poder Ejecutivo en un principio estuvo integrado por Pedro Celestino Negrete, Mariano Michelena y Miguel Domínguez. Poco después, Domínguez fue sustituido por Nicolás Bravo para finalmente incorporar a Guadalupe Victoria, así como Vicente Guerrero.

¿Cuándo fueron las primeras elecciones en México?

El "Supremo Poder Ejecutivo" operaba en tanto el Congreso realizaba la redacción de una Constitución federal para México, que fue promulgada el 4 de octubre de 1824 . Una vez que entro en vigor, se convocó por primera vez a elecciones para presidente y vicepresidente de los Estados Unidos Mexicanos el 10 de octubre de 1824.

Los resultados de las primeras elecciones en México, las cuales se basaron en la representación proporcional a la población, es decir, un ciudadano, un voto para todos los habitantes varones, jefes de familia o propietarios del país, fueron los siguientes:

Presidente de la República - Jefe de Estado y de Gobierno, electo por un periodo de cuatro años (1825-1829), sin posibilidad de reelección inmediata: Guadalupe Victoria.

Vicepresidente de la República. Substituto constitucional del presidente, electo para el mismo periodo como el segunda candidato más votado para el cargo de presidente: Nicolás Bravo.

38 senadores. Miembros de la cámara alta del Congreso General, dos electos por mayoría absoluta por los congresos locales de cada estado para un periodo, por única ocasión, de cuatro años, que conformó a partir del 1 de enero de 1825 el I Congreso Constitucional.

¿Cuánto duró el primer presidente de México en el poder?

José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix, mejor conocido como Guadalupe Victoria, fue el primer presidente de México y tomó posesión en el Palacio Nacional el 10 de octubre de 1824. Según expone Ignacio González-Polo, en su momento “Victoria, puesto de rodillas, al igual que Bravo, se dirigió a la Asamblea al tomar posesión, y expresó":

Vosotros sois testigos de los sentimientos que me animan en vuestra respetable presencia; el juramento que hoy pronuncian mis labios, se repetirá siempre ante Dios, ante los hombres y la posteridad [...] No omitiré recordar a la benévola consideración de todos mis compatriotas, que la nave del Estado ha de surcar un mar tempestuoso y difícil [...] Peligros no faltan, complicadas son las circunstancias y solo el poder del Regulador de los destinos, la ciencia y previsión de los representantes del pueblo conducirán esta nave al puerto de la felicidad. Guadalupe Victoria