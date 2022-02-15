Príncipe Andrés alcanza acuerdo con Giuffre en demanda de abuso sexual

El príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel II, alcanzó un acuerdo con Virginia Giuffre, quien lo acusó de abuso sexual, y también afirmó ser víctima del fianciero Jeffrey Epstein, cuando ella tenía solo 17 años de edad.

El acuerdo fue anunciado de manera conjunta en el tribunal de Manhattan, el cual incluye un pago del que no revelaron la cifra. Con dicho acuerdo, el príncipe de York evitará el juicio que se realizaría a finales de este año en Estados Unidos.

Los abogados de Giuffre y el príncipe Andrés informaron que el monarca tiene la intención de hacer una importante donación a la organización benéfica de Virginia Giuffre en apoyo de los derechos de las víctimas.

El príncipe "nunca tuvo la intención de difamar el carácter de la sra. Giuffre y acepta que ella sufrió como una víctima establecida de abuso, así como resultado de ataques públicos injustos", dijo la presentación judicial.

Y aunque el príncipe Andrés, de 61 años de edad, negó las acusaciones hechas por Giuffre de que la obligó a mantener relaciones sexuales hace más de dos décadas en propiedades de Epstein, sí lamentó su asociación con el financiero fallecido.

"El príncipe Andrés lamenta su asociación con Epstein y elogia la valentía de la sra. Giuffre y de otros supervivientes que se defienden a sí mismos y a otros", añadió el escrito. "Se compromete a demostrar su arrepentimiento por su asociación con Epstein apoyando la lucha contra los males del tráfico sexual y apoyando a sus víctimas".

|Reuters

Príncipe Andrés no tiene títulos reales por caso de abuso sexual

El pasado 13 de enero, la reina Isabel II retiro todos los títulos militares al príncipe Andrés, después de que se diera a conocer que sería juzgado en Nueva York, Estados Unidos, por acusaciones de abuso sexual contra una menor de edad.

En ese momento, el palacio de Buckingham indicó que los títulos militares del duque de York y sus patrocinios reales serán devueltos a su madre, la reina Isabel II.

El anuncio ocurrió horas después de que más de 150 veteranos militares enviarán una carta abierta a la reina Isabel II para pedirle que despojara al príncipe Andrés de sus títulos militares y honorario.

Sin embargo, se desconoce si los títulos reales le serán devueltos al príncipe Andrés ahora que no será llevado a juicio y el caso de abuso sexual quedó resuelto.

