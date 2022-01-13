La reina Isabel retira títulos militares al Príncipe Andrés

La reina Isabel II retiro todos los títulos militares al príncipe Andrés, después de que se diera a conocer que será juzgado en Nueva York, Estados Unidos, por acusaciones de abuso sexual contra una menor de edad.

A través de un comunicado, el palacio de Buckingham indicó que los títulos militares del duque de York y sus patrocinios reales serán devueltos a su madre, la reina Isabel II.

El príncipe Andrés enfrentará una demanda por abuso sexual

“El duque de York seguirá sin asumir tareas de representación pública y defenderá su caso (en Estados Unidos) como un ciudadano privado”, se lee en el documento compartido por la familia real británica.

A statement from Buckingham Palace regarding The Duke of York: pic.twitter.com/OCeSqzCP38 — The Royal Family (@RoyalFamily) January 13, 2022

El anuncio ocurre horas después de que más de 150 veteranos militares enviarán una carta abierta a la reina Isabel para pedirle que despojara al príncipe Andrés de sus títulos militares y honorario.

Veteranos militares piden quitar títulos la príncipe Andrés

Más de 150 militares veteranos solicitaron a la reina Isabel despojar al príncipe de Andrés de sus títulos militares debido a su relación con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein.

En la carta dirigida a la monarca británica, los veteranos pidieron tomar medidas contra el príncipe Andrés, duque de York, debido a que fue “poco cooperativo y menos veraz”, respecto a sus vínculos con Epstein, que desprestigiaron a los servicios armados que representa.

"Estamos especialmente molestos y enfadados porque el príncipe Andrés sigue siendo miembro de las fuerzas armadas y continúa ostentando títulos, cargos y rangos militares, incluido el de vicealmirante de la Marina Real", dice la carta.

"Por lo tanto, le pedimos que tome medidas inmediatas para despojar al príncipe Andrés de todos sus rangos y títulos militares y, si es necesario, que sea dado de baja con deshonor".

El retiro de sus títulos militares son resultado de la demanda de abuso sexual que el príncipe Andrés enfrentará, luego de que un juez en Nueva York rechazara desestimar la denuncia de Virginia Giuffre, quien acusó al monarca británico de violarla cuando ella tenía 17 años de edad.